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Yılan hikayesine dönen transferde mutlu son!

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Sofiane Feghouli yarın akşam İstanbul'a geliyor.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:40
Yılan hikayesine dönen transferde mutlu son!

Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Feghouli, yarın İstanbul'a gelecek.

Galatasaraylıların yaklaşık 1 haftadır İstanbul'a gelmesini beklediği Cezayirli futbolcu, yarın akşam Atatürk Havalimanı'nda olacak.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:40
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