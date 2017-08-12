Yılan hikayesine dönen transferde mutlu son!
Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Sofiane Feghouli yarın akşam İstanbul'a geliyor.12 Ağustos 2017 Cumartesi 18:40
Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.
Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Feghouli, yarın İstanbul'a gelecek.
Galatasaraylıların yaklaşık 1 haftadır İstanbul'a gelmesini beklediği Cezayirli futbolcu, yarın akşam Atatürk Havalimanı'nda olacak.