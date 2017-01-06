Yıkıp gitti, ardında ise büyük bir çatışma bırakıyor

ABD Başkanı Barack Obama, Ortadoğu'da hatalar zincirini ve büyük bir enkazı miras bırakarak görevine veda ediyor. Obama, bahsini İran'ın üstüne oynayarak bölgedeki mezhep dengesini Tahran'ın lehine iyice bozdu ve böylece Suriye ve Lübnan gibi ülkelerin de istikrarlarını kaybetmesine sebep oldu.



DOSTLARINI SATTI



Dış politikada “geriden liderliği" tercih eden Obama, ABD dış politikasını bir çok zaman felç etti. Bu davranış, ABD'nin dostlarını ve müttefiklerini yüzüstü bıraktı ve onları kendilerine Washington'dan uzaklarda dostlar aramaya mecbur etti. Yemen'de CIA, İran yanlısı Husilerle temas kurdu ve böylece onlara Sana'yı işgal edip hükümeti devirecek bir güç kazandırmış oldu.



OTOKRATLARLA ARASI İYİ



Obama ekibi kendisini İran'ın ve Suriye'nin otokrasileriyle rahat hissetti, ama Türkiye ve Suudi Arabistan dahil, ABD'nin uzun zamandır dostu ve geleneksel müttefiki olan ülkelerle iletişim kurmada sorun yaşar oldu.



KULAK TIKADI



İbadi ve Esed'i frenlemeleri için Tahran ve Moskova'ya daha büyük baskı uygulamasına yönelik Ankara'nın defaatle yaptığı çağrılara rağmen, Obama her iki ülkenin de kontrolden çıkmasına müsaade etti.



NATO GELMEDİ



Esed güçlerinin ateşiyle bir Türk F-16'sının düşürülmesi hakkında Obama hiçbir yorum yapmadı. Ama Türkiye kendi hava sahasının savunması sırasında bir Rus savaş uçağını düşürdüğünde, Obama, Türkiye'nin bu hamlesiyle ilgili duyduğu büyük hayal kırıklığını ifade etti ve Ankara'nın egemenliğine yönelik yabancı saldırılar durumunda NATO'nun yardıma gelmesini şart koşan maddesini işletmeyi reddetti.



BATAKLIĞA ÇEVİRDİ



Obama'nın zihniyeti Rusya ve İran gibi güçlerin, ABD'nin geçtiğimiz on sene boyunca Irak'ta çektiği çileye benzer şekilde, Suriye ve Irak'taki bataklıklara saplanmasına zemin oluşturmayı öngördü.



ÖLÜMCÜL SEÇİM



Obama ABD askerlerini Irak'tan geri çektikten sonra, Sünni ve Kürt müttefikleriyle bağını kopardı ve onlara ödediği maaşları da kesti. Obama, mezhep temelli yönelimi olan Irak hükümetine yegane egemen muhatap olarak davranmaya başladı. Mezhepçi eski Irak Başbakanı Nuri Kemal el-Maliki'yi kahraman olarak parlattı.



ABD'li asker yere yığıldı



Başkanlık koltuğunu, Donald Trump'a devretmeye hazırlanan Obama, orduya veda ziyaretinde bulundu. Fort Myer kışlasındaki törende merasim alayında yer alan bir asker fenalaşarak yere yığıldı. Savunma Bakanı Ashton Carter, Obama'ya konuşması öncesi ülkeye hizmetlerinden dolayı ABD Ordusu adına madalya verdi.