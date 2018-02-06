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Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey' sözlerine tokat gibi cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey" ifadelerine yönelik açıklamada bulundu.

06 Şubat 2018 Salı 16:25
Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey' sözlerine tokat gibi cevap

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin grup toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerine cevap vererek, "Hafta sonu yaşadığı kongre kriziyle birlikte lider olmayan Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkanlığını da kaybetti. Maalesef Erdoğan nefretinden beslenen zavallılığını sürdürüyor. Tayyip Erdoğan'a saldırarak, Tayyip Erdoğan nefreti üzerinden bir varlık inşa etmeye çalışıyor. Çünkü bunun adı siyaset değil, bunun adı zavallılık." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bugün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda söylediği "çirkin ifadeleri" kendisine misliyle iade ettiklerini belirten Ünal, "Bu millet, kimin tefeci olduğunu çok iyi biliyor. 2002 yılından önce toplanan her 100 liralık verginin 86 lirası faize gidiyordu. Şimdi ise yıl sonu itibariyle bu 12 liraya düşüyor. Bana söyler misiniz, tefeci kim? Diğer bir hesapla 2002 yılında bütçenin yüzde 44'ü faize gidiyordu, bugün bu oran yüzde 9'a düşmüş durumda. Faiz lobisiyle tefecilerle kimin mücadele ettiği ve nasıl mücadele ettiği çok açık ortada. Kimin tefeci olduğunu biz çok iyi biliyoruz." diye konuştu.

"ARTIK MIZRAK ÇUVALA SIĞMIYOR"

"Biz, 'faiz lobisi' dediğimiz zaman bizimle alay edenler, bugün 'faiz lobisi' demeye başladılar." ifadesini kullanan Ünal, Kılıçdaroğlu'nun yaşadığı başarısızlığı, kaybettiği genel başkanlığı, Tayyip Erdoğan'a saldırarak perdelemek istediğini vurguladı.

Ünal şöyle devam etti:

"Artık mızrak çuvala sığmıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tamamen kimler tarafından ele geçirildiğini ben söylemiyorum. Sayın Muharrem İnce de bunu açık bir şekilde ifade etti. Köşe yazarları da bunu açıkça ifade ediyorlar. 'Falanca kişiyi ağırladınız, filanca kişiyi çağırdınız.' Siyaset işleriyle devlet işlerini ayırt edemeyecek kadar da ahmakça sözler söylüyorlar. Devlet, çözüm için gerektiğinde şefkat elini uzatır, gerektiğinde kudret elini uzatır. Devlet dün çözüm için şefkat elini uzatmıştır, bugün gördüğü lüzum üzere kudret elini uzatmıştır. Devlet işleriyle siyaseti birbirine karıştırmasınlar. Bugün aziz milletimiz, devletin işlerini görmek için Recep Tayyip Erdoğan'ın, AK Parti'nin iradesini görevlendirmiştir."

"KILIÇDAROĞLU'NUN CHP'Sİ, MİLLİ OLMA NİTELİĞİNİ KAYBETMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletin ona emanet ettiği sorumluluğu gerektiği şekilde yerine getirdiğini vurgulayan Ünal, "Recep Tayyip Erdoğan'a kullandıkları bu ağır, çirkin ifadeleri misliyle kendilerine iade ediyoruz. Debelendiği çukurda o pisliği çevresine sıçratmaya devam ediyor. Recep Tayyip Erdoğan nefretinden beslenen bir zavallı olduğunu görüyoruz." dedi.

Mahir Ünal, Kılıçdaroğlu'nun "Yiğitsen karşıma çıkarsın Recep Bey" şeklindeki sözlerine şöyle karşılık verdi:

"Sen 8 seçim kaybetmiş, son kongrede de az kalsın kongresini kaybetmek üzere olan ve kongrelerde 'ancak' kazanan, lider olmayan, genel başkanlığı da son kongreyle birlikte şaibeli hale gelmiş, nefretten beslenen bir zavallısın. Recep Tayyip Erdoğan, hangi sıfatla seni muhatap alıp da karşına çıkıp da konuşacak. Cumhuriyet Halk Partisi, maalesef Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'si, milli olma niteliğini kaybetmiştir. Kimler tarafından ele geçirildiği ortadadır."

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 16:25
  1. Mahir Ünal
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. Kemal Kılıçdaroğlu

YORUM YAZ

  • hacı osmanhacı osman41 dk önce
    reısın senınle gecırecek zamanına yazıkbe hayatınız yalan dolan bır de çıkıp efeleniyor benım canım chp mı ne hale getırdın yazıklar olsun
  • byrmbyrm1 sa önce
    sn kılıçdaroğlu reisin boşişlere zaman ayıramıyacağını anlayamıyorsunuz ama illada istiyorsanız akşam mesaiden sonra biz gele biliriz
  • Seren Seren 1 sa önce
    Cumhuriyet halk partisi en azından genel başkan için aday olmuşlardır doğru olan budur demokrasi lerde bu vardır
  • Seren Seren 1 sa önce
    Kişi kendinden bilir işi ...
  • HamidoHamido1 sa önce
    Bu frıldak çark çının ağzının ishali hiç geçmediği için bununla da aynı şekilde ağzı ishal li birisinin tartışmalı.
  • AHMETAHMET1 sa önce
    R.T. Erdoğan , Kılıçtaroğlunu muhatap kabul eder karşı karşıya gelirlerse, Kılıçtaroğlunu kendi seviyesine çıkarmış olur.Kılıçtaroğlu fikirsiz bir şamar oğlanı.
  • M.Lütfü URALM.Lütfü URAL1 sa önce
    Bazen sözün en ağırı da yetmiyor.
  • cengizhancengizhan1 sa önce
    .....keko Recep Tayyip ERDOĞAN üzerinde senden büyük yedek parça gezdiriyor.Sen kimsin be.....
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