‘Yiğit’sen cevap ver!

HABER MERKEZİ - Merhum Hasan Karakaya’nın, FETÖ firarisi Can Dündar’a yönelik eleştirel yazısını paylaşarak Karakaya’ya küstah sözler yönelten, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’nin oylarının düşmesine neden olduğunu yazan, Sezgin Tanrıkulu’nun PKK yanlısı paylaşımlarının takipçiliğini yapan, “TRT’den kovulmadım, kendim ayrıldım” ifadesi yalan çıkan AK Partili Eyüp Belediyesi Basın Danışmanı Ali Yiğit, görevine hâlâ devam ediyor. Yiğit’e neden dokunulamadığı merak konusu olurken, konuyla ilgili kamuoyuna ise tatmin edici cevaplar verilemiyor.

YİĞİT İLE İLGİLİ AÇIKLAMA YOK

AK Partili Eyüp Belediyesi’nde Basın Danışmanlığı görevini yürüten Ali Yiğit’in sosyal medyadaki skandal paylaşımları gündemdeki yerini koruyor. Eyüp halkını ve tüm Türkiye’de AK Parti seçmenlerini büyük ölçüde rahatsız eden sosyal medya paylaşımları ile ilgili henüz herhangi bir adım atmış değil. Akit’in 9 Ağustos’ta “AK Partili Eyüp’te neler oluyor” başlıklı haberinde yer alan sarsıcı gerçeklerin üzeri örtülmeye çalışılıyor.

AK Partili Eyüp’te neler oluyor

“CAN”CIK’A SAYGILI, KARAKAYA’YA KİNLİ

Ali Yiğit, sosyal paylaşım sitesi Facebook’taki hesabında, 3 Haziran 2015’teki yazısında Can Dündar’ı eleştirdiği için merhum Genel Yayın Yönetmenimiz ve yazarımız Hasan Karakaya’ya yönelik çirkin ifadeler kullanmıştı.

ÖZÜR DİLEYECEK Mİ?

2015’te, MİT TIR’ları ile ilgili attığı provokatif manşet sebebiyle casuslukla suçlanan ve yargıya hesap vermek yerine Almanya’ya kaçan Can Dündar’ı bütün çıplaklığıyla deşifre eden Hasan Karakaya, o dönemde Can Dündar’ı eleştirdiği için, Ali Yiğit’in nefret dolu paylaşımına konu olmuştu. Yazısında “Bugün karısını satan, yarın vatanını da satar” diyerek adeta günümüzde yaşanacakları 2 yıl öncesinden öngören merhum yazarımız Hasan Karakaya’ya hakaret yağdıran Yiğit, bugün gelinen noktada Karakaya ailesinden ve gazetemizden özür dileyecek mi?

ERDOĞAN’I HEDEF ALANI ‘FAV’LAYAN DANIŞMAN

Eyüp Belediyesi’nin “Basın Danışmanı” olarak kadrosunda barındırmaya devam ettiği Ali Yiğit’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düzenlediği mitinglerle AK Parti’nin oylarını düşürdüğü yönündeki tuhaf söylemi de herhangi bir işleme tâbi tutulmuş değil. Ali Yiğit’in, 10 Haziran 2015’teki paylaşımında, “Bir hafta önce tüm iyi niyetimle ‘Erdoğan AK Parti’ye 3 puan kaybettirdi, artık daha fazla miting yapmamalı.’ dediğimde bazı arkadaşlar bunu yanlış anlamış ve eleştirmişti. ‘Şimdi gördünüz mü’ demek bir şeyi değiştirmiyor.” dediği belirlenmişti. Yiğit’in 23 Aralık 2015’te Twitter hesabında CHP’nin PKK yanlısı milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, PKK’nın şehirlere hendek kazarak terör estirdiği süreçteki,“Silopi’den çığlık var. Bu en insani talebe vicdanınızı kapatacak mısınız? Efkan Ala, Numan Kurtulmuş” şeklindeki tweetini beğendiği ortaya çıkmıştı.

TRT İFADESİ DE YALAN

6 aydır Eyüp Belediyesi bünyesinde yer alan Yiğit’in daha önce TRT’de çalıştığı ve bu kurumdan kovulduğu da edinilen bilgiler arasında. Yiğit’in, “Kovulmadım, kendim ayrıldım” ifadesi ise yalan çıktı.

KAMUOYU CEVAP YA DA İŞLEM BEKLİYOR

“Kovulmadım, kendim ayrıldım” ifadesi yalan çıkan, merhum Hasan Karakaya’nın, FETÖ firarisi Can Dündar’a yönelik eleştirel yazısını paylaşarak Karakaya’ya küstah sözler yönelten, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’nin oylarının düşmesine neden olduğunu yazan, Sezgin Tanrıkulu’nun PKK yanlısı paylaşımlarının takipçiliğini yapan Ali Yiğit’in hâlâ bu görüşleri taşıyıp taşımadığı kamuoyunda merak konusu. Belediyeden ise konuyla ilgili tatmin edici bir cevap gelmiş değil. Skandal sözlerin sahibi olan Ali Yiğit’in ne zamana kadar daha Eyüp Belediyesi bünyesinde barındırılacağı merak ediliyor.