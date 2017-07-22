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Yiğit Bulut'tan sert tepki: Telef olacaksınız

Yiğit Bulut, işgal devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatarak Müslümanlara saldırmasına sert tepki gösterdi.

22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:48
Yiğit Bulut'tan sert tepki: Telef olacaksınız

YENİAKİT.COM.TR - Yiğit Bulut, katil sürüsü İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatarak Müslümanlara saldırmasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Twitter üzerinden açıklamada bulunan Bulut, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da İsrail terörüne geçit verilmeyeceğini ifade etti.

TELEF OLACAKSINIZ

Bulut, “İslam ümmetine, Türk milletine saldıranlar telef olacak. Kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

Haber Tarihi: 22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:48
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  2. Mescid-i Aksa
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