Yiğit Bulut'tan sert tepki: Telef olacaksınız
Yiğit Bulut, işgal devleti İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatarak Müslümanlara saldırmasına sert tepki gösterdi.22 Temmuz 2017 Cumartesi 16:48
YENİAKİT.COM.TR - Yiğit Bulut, katil sürüsü İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatarak Müslümanlara saldırmasına sert tepki gösterdi. Sosyal medya hesabından Twitter üzerinden açıklamada bulunan Bulut, Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'da İsrail terörüne geçit verilmeyeceğini ifade etti.
TELEF OLACAKSINIZ
Bulut, “İslam ümmetine, Türk milletine saldıranlar telef olacak. Kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.