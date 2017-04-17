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Yiğit Bulut'tan flaş Rusya açıklaması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Başdanışmanı Yiğit Bulut, "Rusya ile işbirliği yapmamız lazım, sorunlar kesinlikle aşılacak" dedi.

Yiğit Bulut'tan flaş Rusya açıklaması!
Eklenme: 17 Nisan 2017, 12:38

Bulut, TRT'de katıldığı canlı yayında referandumun ardından piyasaları şu sözlerle değerlendirdi:

Rusya ile işbirliği yapmamız lazım, sorunlar kesinlikle aşılacak.

TVF-Rusya ortaklığı 1 milyar dolar şu anda, bu çok daha büyüyecek; bölgeye de yayılacak.

Türkiye'nin 2017 büyümesinin yüzde 5-7 civarlarında olabileceği artık çok net görünüyor.

'FAİZ BİR İLLET, AŞAĞI ÇEKMEK ZORUNDAYIZ'

Faiz bir illet, bir hastalıktır, faizi aşağı çekmek zorundayız.

'HERKES İŞİNİ YAPSIN'

Önümüzde seçimlere 30 ay var, herkes işini yapsın.

TL enstrümanlar hala ucuz, hala çok büyük fırsatlar var.

 
EtiketlerTürkiye Ekonomisi HaberleriTürkiye Ekonomisi
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