YGS kitabına YKS kapağı... Yayınevleri zararda

Önce Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sisteminin, ardından da üniversiteye giriş sınavlarının değiştirileceğinin açıklanması, öğrenci ve veliler kadar yayıncıları, kitabevlerini de etkiledi. Türkiye Yayıncılar Birliği’ne göre, sınavlar için hazırlanan 100 milyon kitap ‘çöp’ durumuna geldi ve bu yıl cirodan 280 milyon dolar kayıp bekleniyor. Birlik Başkanı Kenan Kocatürk, “Dünyada yayın sektörü büyüklüğünde 11’inci sıradaydık, şimdi ilk 20’ye giremeyebiliriz” dedi. Sınav kitapları satan kitabevleri ise sözleşmeler ve çeklerin ellerinde kaldığını, birkaç ay sonra birçok yerin kapanacağını, binlerce insanın işsiz kalacağını belirtti. Öte yandan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) henüz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için soru tarzlarını açıklamasa da, test kitapları raflarda yerini aldı. Yayınevlerinin eski kitapların kapağını değiştirip satışa sunduğu öğrenildi.

280 MİLYON DOLAR KAYIP

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, sektörün olumsuz etkilendiğini anlatarak, “2016 cirosu 3 milyar 259 milyon TL olan eğitim yayıncılığının Türkiye’nin toplam yayıncılık sektöründe yüzde 51.44’lük bir pazar payı var. 2017’nin ilk sekiz ayında toplam 270 milyon 295 bin 600 bandrol alındı, yüzde 52.5’i yani 142 milyon 7 bin 170’i ders kitabı dışındaki eğitim yayıncılığına ait. Ağustos’taki bandrollerin yüzde 71.7’si yine eğitim yayıncılığına ait. 3 milyonun üzerinde öğrencinin söz konusu olduğu bir alanda piyasadaki YGS, LYS ve TEOG kitaplarının 2 milyar değeri olduğu tahmin ediliyor. Sınavlara alt sınıflardan hazırlık yapıldığı düşünülürse, sektörün maddi kaybının büyüklüğü daha iyi anlaşılıyor. TEOG’da 30 milyon ve LYS- YGS’de ise 70 milyona yakın, yani geçen ve bu yıl toplam üretilen 100 milyon kitap çöp durumunda. Bunların kâğıt maliyeti 100 milyon dolar. Kâğıdı ithal ediyoruz. İçinde telif, içerik yok. 2009’da 5’inci Ulusal Yayın Kongresi’nde bir tavsiye kararına göre müfredatta, sınav sisteminde yenilik olursa bir yıl önceden bilgi verilecekti. Buna uyulmuyor” diye konuştu.

NET AÇIKLAMA RAHATLATIR

Eğitim Yayıncıları ve Tedarikçileri Derneği Genel Başkanı Osman Öztürk ise, “Sınavın içeriği, soru şekli değişmedi, aslında yapılan bir isim değişikliği. Ancak bu, yayıncı ve kitapçıları çok olumsuz etkiledi. Kitaplarını satamıyorlar. YÖK ve ÖSYM’den yeni sistemde soruların içeriğinde bir değişiklik yapılmadığı konusunda gelecek net bir açıklama sektörü çok rahatlatır” dedi.

KİTABEVLERİ: BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALACAK

Test kitaplarının depoda beklediğini söyleyen Kadıköy’deki bir pasajda yer alan kitabevleri, birçok kurumun kapanacağını, binlerce kişinin işsiz kalacağını anlatarak, “Neden 6 ay önce söylenmedi, önlem alırdık” dedi. Yetkililer özetle şöyle konuştu:

Nazım Kitabevi yetkilisi: Bir anda alınan karar yüzünden birçok kitabevi, yayınevi, matbaacı bundan etkilenecek, kapanacak. Binlerce kişi işsiz kalacak. Endişeliyiz. Aylar önce çekler imzalandı. 500 bin liralık kitabım var, elimde kalacak.

Hanifi Özdem (Atika Kitabevi): Kitapları depoya kaldırdık. 60 bin liralık mal var. Eğitimin ortasında böyle açıklama, şaka gibi. 2, 3 ay sonra sektördeki tahribat görülecek. Birçok yayınevi batacak. Öğrenciler de çok şaşkın.

KAPANMA NOKTASINA GELEN YAYINCILAR VAR

Hakan Baykara (Kültür Yayıncılık Genel Müdürü): Sektör sıkıntıda. Biz lise ve üniversiteye geçişte yaşanabilecek değişimleri erken öngördük, risk alarak, ihtiyatlı davrandık. YGS için kapaklarını değiştirerek TYT olarak basan birçok yayınevi var. Bu bir pazarlama stratejisi, zararı en aza indirmeye çalışıyorlar. Sadece geçiş sistemleri değil, müfredat da değişiyor. Özellikle TEOG için ne yapacağımızı bilmiyoruz. Geçen yaz TEOG için kitap hazırlayan birçok yayınevi büyük zararda. Bizim zararımız yüksek olmasa da var.

İlhan Budak (Palme Yayıncılık Yönetim Kurulu Başkanı): Çok kötü etkilendik. Bütün kitaplar elde kaldı; TEOG, LYS, YGS. Yeni sistem bile net değil. 8 milyon liralık zararımız var. İşçiler, dükkan kiracıları, depocular, çalışanlar çok tedirgin. Kapanma noktasına gelen yayınevleri bulunuyor.

Talha Doğan (Tonguç Akademi): Belirli oranda zarar edildi. Kağıt israfı olmaması için eski kitaplarımızı geri dönüşüme gönderiyoruz . Bizden kitap almış öğrencilere, yeni kitaplardan ücretsiz dağıttık. Binlerce kitap öğrencilere hediye olarak ulaştı. Yeni kitapları yapılan açıklamalara göre hazırladık. Ama şu an kırtasiyelerde satılan hiçbir kitap faydasız değil. Onlar da milli eğitim müfredatını içeriyor.

Metin Özer (Sınav Eğitim Kurumları Yönetim Kurulu Başkanı): Üniversitede sınavın içeriğinde bir değişiklik yok, konular yine MEB’in müfredatından olduğu için öğrenciler alıyor. Sonraki baskılarımızda kapaklarımızı değiştireceğiz. Üniversiteye girişte sınavın sadece adı değişti. TEOG içinse şu an bekliyoruz.