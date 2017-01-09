YGS başvuruları ne zaman sona erecek? (2017 ÖSYS)

2017 YGS başvuruları 4 Ocak'ta başladı. Üniversiteye girişte ilk aşama olan YGS sınav başvuruları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden yapılacak. Üniversite hayali kuran binlerce aday ilk aşamada başarılı olduğu takdirde ikinci sınav olan Lisans Yerleştirme Sınavına girmeye hak kazanacak. Bu sene yeni değişikliklerin getirildiği LYS snavında açık uçlu soru dönemi başlayacak.

2017 YGS BAŞVURUSU YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

ÖSYM tarafından yapılan diğer bir açıklama ise öğretmenlik için yeni başarı sıralamasının gelmesi oldu. Öğretmen olmak isteyen adayların Lisans yerleştirme sınavı (LYS)'de belli bir başarı sıralaması yakalamak zorunda!

YGS BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERECEK?

2017 ÖSYS Başvuruları

2017 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemine (ÖSYS) başvuruları, 4-18 Ocak 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. İnternet aracılığıyla bireysel başvuru 18 Ocak 2017 tarihinde, saat 23.59’da sona erecektir. Ücret ödeme için son gün 19 Ocak 2017 tarihidir.

2017 ÖSYS KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2017-ÖSYS Kılavuzunda yer almaktadır. Adaylar, 2017-ÖSYS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir.

Başarı dileklerimizle adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Eğitim fakültelerine 240 bin başarı sıralaması

Bu yıl için beklenen değişikliklerden birinin de eğitim fakülteleri ile ilgili düzenlemeler olduğunu hatırlatan Ece Tözeniş, “Tıp Fakülteleri 40 bin, Hukuk Fakülteleri 150 bin, Mühendislikler 240 bin, Mimarlık 200 bin başarı sırası ile öğrenci alırken 2017 yılından itibaren Eğitim Fakültelerine 240 bin ve üstünde başarı sırasına sahip olan öğrenciler yerleşebilecekler. Eğitim Fakültelerini düşünen öğrencilerin 240 bin başarı sırasına göre çalışmalarını yeniden düzenlemeleri gerekiyor” uyarısında bulundu.

YGS GİRİŞ SAATLERİNDE DÜZENLEME

ÖSYM tarafından, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) ile Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) gireceklerin binalara alımının sınav başlama saatinden 15 dakika önce sonlandırılması kararlaştırıldı.

AA muhabirinin ÖSYM yetkililerinden aldığı bilgiye göre, başvuruları yarın başlayacak ve 18 Ocak'ta sona erecek YGS ve haziranda yapılacak LYS'ye ilişkin önemli bir karar alındı.

ÖSYM sınavlarında, başlama saatinden sonra sınav salonuna alınan adayların, diğerlerinin dikkatini dağıtacak şekilde gürültü yapması, sınav kurallarının iş ve işlem takip formunun okunmasından sonra salona geldikleri için yasaklı eşya ve diğer kurallar ile ilgili son hatırlatmaları duymaması ve salonda düzenin bozulmasına yol açmaları sebebiyle, sınav binalarına giriş saatleri yeniden düzenlendi.

Buna göre, adayların sınav binasına alınma işleminin başlama saatinden 15 dakika önce sonlandırılmasına karar verildi. Adaylar, YGS'de ve LYS'nin Sabah oturumlarında sınav binalarına en son saat 09.45'te giriş yapabilecek. ?LYS'nin öğleden sonraki oturumlarında ise adaylar en geç saat 14.15'te sınav binalarına alınacak. Bu saatlerden sonra gelen adaylar sınav binalarına alınmayacak.