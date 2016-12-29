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30 Aralık Cuma 2016

YGS başvuruları için kamu spotu

ÖSYM tarafından hazırlanan kamu spotu ile üniversite adayları, Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS) için yapılacak başvurular sırasında dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda uyarıldı.

Eklenme: 29 Aralık 2016, 14:45
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