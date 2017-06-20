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Yetişkin aslanlar bir sırtlanı öldürüp yiyor

Ezeli düşman olarak bilinen aslan ve sırtlan yine karşı karşıya. Bu sefer öldürmekle kalmayıp sırtlanı yiyen aslanları izliyoruz. Görüntüler 13 yaş veya üzeri için uygundur.

20 Haziran 2017 Salı 03:07
Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 03:07
  1. Yetişkin aslanlar
  2. sırtlanlar
  3. ezeli düşmanlar
  4. av
  • Mustafa Mustafa 2 sa önce
    Nasıl bir haber sitesi.Reklamdan video izleyemiyorum.Çok yavaş.
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