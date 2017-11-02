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Yetimlere şefkat eli

Yetim Vakfı, geçtiğimiz pazar günü birçok gönüllülerle yetim çocukların buluştuğu boğaz turu ve kahvaltı programı düzenledi.

02 Kasım 2017 Perşembe 13:56
Yetimlere şefkat eli

LEVENT SONATYetim insanlığın aynasıdır sloganıyla kurulduğu tarihten bu yana yetim çocukların ruhsal problemlerine çözüm aramak ve psiko-sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak için projeler üreten Yetim Vakfı, geçtiğimiz pazar günü birçok gönüllülerle yetim çocukların buluştuğu boğaz turu ve kahvaltı programı düzenledi. 600 kişinin katıldığı program Kur’an-ı Kerîm tilavetiyle başladı. Ömer Karaoğlu’nun ezgileri ve sonrasında palyaço gösterisiyle devam etti. Doyasıya eğlenen çocukların sevinci görülmeye değerdi. Gelirleri yetimler yararına kullanılacak olan programa katılanlar arasında, İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Yavuz Dede, WEFA e.v. Başkanı Musab Aydın, Pakistan Khubaib Vakfı Başkanı Nedim Ahmed Han, Milli Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Savaşan, yazar Mütefekkir Haluk İmamoğlu, yazar Esra Elönü ve ezgi sanatçısı Ömer Karaoğlu da yer aldı.

MERHEM OLMAK İSTİYORUZ

Kur’an-ı Kerîm tilavetiyle başlayan program, Yetim Vakfı Genel Başkanı Mehmet Gülsatar’ın konuşmasıyla devam etti. Gülsatar konuşmasında, yetim konusu tek bir vakfın altından kalkabileceği bir yük değil diyerek, “STK’lar, Üniversiteler ve sizlerin desteği ile çalışma alanı yetim ve kimsesiz çocuklar olan vakfımızın büyük bir yaraya merhem olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Programda konuşan yazar Haluk İmamoğlu ise, “Yetim Vakfı’nın çalışmalarını takip ettikçe hayranlığım artıyor. Yetimlerle ilgilenmek ilkokul çağındaki itibaren çocuklara aşılamamız gereken bir görevdir” şeklinde konuştu.

“TÜRKİYE MAZLUMLARIN HAMİSİ”

Gelirleri yetimler yararına kullanılacak olan programda, Pakistan Khubaib Vakfı Başkanı Nedim Ahmed Han da bir konuşma yaptı. “Allah Türkiye’ye çok önemli bir görev verdi, yetimlere, kimsesizlere ve mazlumlara hami olmak” diyen Han, “Biz Pakistan’da binlerce yetime İHH, WEFA ve Yetim Vakfı’nın destekleri ile bakıyoruz” ifadelerini kullandı. M. Savunma Üniversitesi Rektör Yardımcısı Fatih Savaşan ise, “Gözümüzü açtığımızda İHH gibi kurumlar vardı. İşlerin temelinde ihlas, samimiyet ve bereket olunca sayıları arttı. Yetim Vakfı da çalıştığı alan münasebetiyle bu nadir vakıflardan biri oldu” diye konuştu. Birlikte istişarelerin yapıldığı program boğaz turunun tamamlanması ardından sona erdi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 02 Kasım 2017 Perşembe 13:56
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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