Yetimlerden ordumuza Afrin duası

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İHH’nın Keşmir’de Hubeyb Vakfı ile beraber bakımını üstlendiği yetimler, Türkiye’nin başlattığı Afrin harekâtının başarıya ulaşması için dua etti.
24 Ocak 2018 Çarşamba 10:04
Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 10:04
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