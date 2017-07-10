Yetersiz uyku Alzheimer'ı tetikliyor

Münübe Yılmaz

ABD'de, University of Wisconsin'de yapılan çalışmaların sonucuna göre, kalitesiz ve yetersiz uyku çağımızın en yaygın hastalıklarından olan Alzheimer'ı tetikliyor. Araştırmayı yürüten Doktor Barbara Bendlin, aralarında Alzheimer hastalarının da bulunduğu 101 kişi ile yapılan çalışmada, yetersiz uykunun Alzhimer'a yakalanma riskini arttırdığını, Alzheimer rahatsızlığı olanlarda da hastalağın ilerleme sürecini hızlandırdığını açıkladı. Çalışmaya katılanlar arasında uyku problemi şikayeti olanların, gece yeterli uyuyan katılımcılara nazaran daha çok Alzheimer belirtisi gösterdikleri kaydedilirken, uyku apnesi olanlarda da benzer sonuçlar elde edildi. Neurology isimli dergide çalışmasının sonuçlarını anlatan Doktor Bendlin, bölünmüş yahut yetersiz uykunun Alhzeimer ile bağlantılı olduğu bilinen amyloid plaque oluşumunu arttırdığını ifade ederek, kaliteli uykunun beyin sağlığını korumadaki fonksiyonunu vurguladı. Bendlin'in yaptığı çalışmada elde ettiği verilere göre, az ve kalitesiz uyku sahipleri kadar depresif kişilerin ve kaygı bozukluğu olanların da Alzheimer'a yakalanma riskinin fazla olduğunu dile getirdi.