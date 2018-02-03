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Yeter artık CHP!

Türkiye’nin en zor sınavlarından birini verdiği Afrin operasyonunu sulandırmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğin ihtiyacı olduğu hemen hemen tüm konularda saldırgan tutum sergileyen CHP’ye tepkiler dinmek bilmiyor.

03 Şubat 2018 Cumartesi 03:14
Yeter artık CHP!

HABER MERKEZİTürkiye’nin en zor sınavlarından birini verdiği Afrin operasyonunu sulandırmaya çalışan, milli birlik ve beraberliğin ihtiyacı olduğu hemen hemen tüm konularda saldırgan tutum sergileyen CHP’ye tepkiler dinmek bilmiyor. Son olarak Aleviler de isyan bayrağını çekti.

BİZE YAKIŞMIYOR

Akit’e çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Ehlibeyt İlim ve Kardeşlik Derneği Başkanı Ali Kemal Tayanç, CHP’nin millete ilk darbeyi tek partili dönemde vurduğunu hatırlatarak, şöyle konuştu: “CHP birlik ve beraberliğe yakışmayan bir zihniyettir. Devletimizin bekası, menfaati, huzuru için uğraşmayan bir partidir. Adaları, Batı Trakya’yı, Musul’u Kerkük’ü, Batum’u ve daha nice yerleri CHP’li İsmet İnönü masa başında vermiştir. Savaşta Yunanlıları yenmemize rağmen Lozan’da savaş tazminatından feragat eden İsmet İnönü’dür. Bizler, Afrin’de askerlerimizin yanındayız. Onlara dua ediyoruz.”

ÇOK ÇEKTİK

Tayanç, sözlerin şöyle sürdürdü: “Cumhuriyet kurulduktan sonra Yemen ve Suriye devleti bize iltihak etmek istedi fakat CHP’liler ret ettiler. 2. Dünya Savaşı bitiminde İtalyanlar, 12 Adalardan çekilirken gelin adalarınızı alın dediler yine fırsatı değerlendirmediler. Kur’an’dan, zikirden, dergahtan uzaklaştırdılar. Sünniler ile birlik beraberliğimizi bozmak istediler. Toparlanmak istiyoruz, Bizleri ayrı mecralara sürüklüyorlar. Millet bunlardan ne kadar çekti. Yeter artık.”

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 03:14
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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