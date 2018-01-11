Yetenekli çocuklara mali destek var

Üsküdar Üniversitesi’nin koordinatörlüğünde, Kalkınma Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle “çocuklar ve gençler mali destek programı” kapsamında gerçekleştirilen “Ulusal Yetenek ve Mentor Ağı Projesi”, yarın gerçekleştirilecek kapanış programıyla sona erecek.

Özel yetenekli çocukların yetenek alanlarıyla ilgili gelişim süreçlerini bir mentor danışmanlığında somut çıktılara dönüştürmeyi hedefleyen programın sonunda dereceye giren projeler Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve İstanbul Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgül Özkan Yavuz tarafından açıklanacak ve “Robotik El”, “Yürüyen Robot” ve “Geleceğin Kültür Mirası” gibi ilginç olanları sergilenecek.