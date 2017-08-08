Yeşilyurt’ta alternatif yol güzergahlarının sayısı artıyor

Çevre güvenliği alındıktan sonra Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı iş makineleri aracılığıyla yıkılan evin enkazları ekipler tarafından kaldırılırken, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise yıkılan evin çevresinde genel bir temizlik yaptı. Samanlı Mahallesi Şeftalici sokakta gerçekleşen ev yıkım çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çınar ile Fen İşleri Müdürlüğü yetkililerinden detaylı bilgi aldı. Başkan Polat, burada bulunan evin yıkılmasıyla Rabia Parkı ile Fahri Kayahan Bulvarı arasındaki bağlantı yolunun açmış olacaklarını ifade ederek, "Samanlı mahallemizde daha önceden gerçekleştirdiğimiz yol açma çalışmalarına ek olarak yaptığımız bu hizmetlerimizle araç ve yaya trafiğinin daha akıcı ve hızlı olmasına imkan tanıyacağız" şeklinde konuştu. 2017 yılı Ocak ayı ile Ağustos ayı arasında yol açma çalışmalarına engel teşkil eden toplam 22 evin yıkımını gerçekleştirdiklerini dile getiren Polat, “Yeşilyurt ilçemizdeki alternatif yol güzergahları oluşturma ve imar yollarını açma çalışmaları ile yeni sosyal yaşam alanları yapımına engel teşkil eden evlerin yıkımına ara vermeden devam ediyoruz. Bu yılın ilk sekiz ayında 22, üç yılda ise enkaz bedeli ödenmiş ya da metruk ev diye tabir edilen toplam 159 evin yıkımını başarıyla gerçekleştirdik. Bu çalışmalar neticesinde, ilçemizdeki ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla yeni yollar açarken diğer taraftan estetik ve modern tasarımlı sosyal yaşam alanlarını hemşehrilerimizin hizmetine sunuyoruz. Gerek halkımızın sağlığı ve güvenliği, gerekse de ilçemizin estetik görünümü açısından olumsuz görüntü sergileyen metruk evlere ise asla geçit vermedik, vermeyeceğiz. Terk edilmiş, yıkılmaya yüz tutmuş, yangın ve göçme tehlikesi arz eden binaların yıkımı kentimizin mimari yapısına artı değerler kazandırmaktadır. Bu konuda asla taviz vermiyoruz” ifadelerini kullandı. Yeşilyurt’un son dönemlerdeki yatırım ve hizmetlerle daha farklı bir yapıya büründüğünü hatırlatan Belediye Başkanı Polat, “’Büyüyen Sevdamız Yeşilyurt’ için gece demeden gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim amacımız: Kalıcı ve nitelikli hizmetlerle ilçemizi geleceğe en güzel şekilde taşımaktır. Yeşilyurt, son yapılan hizmetlerle daha güzel ve modern bir görüntüye kavuştu, bunun devamı gelecek" şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz Cumartesi günü toplu açılış törenine katılmak üzere Malatya’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı en güzel şekilde ağırladıklarını da ifade eden Belediye Başkanı Polat, “Malatyalılar, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bağrına basarak her zaman olduğu gibi yine misafirperverliğini ve kadirşinaslığını göstermiştir. Kayısı hasadı ve tatil dönemine rağmen Cumhurbaşkanımızı mitingde yalnız bırakmayan, alanı tamamen dolduran ve en güzel şekilde ağırlayan değerli Malatyalılara saygılarımı iletiyorum” diye konuştu.