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Yeşilyurt Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantılarını tamamladı

Yeşilyurt Belediye Meclisi, iki ayrı oturum şeklinde gerçekleştirdiği Temmuz ayı toplantılarını tamamladı.

07 Temmuz 2017 Cuma 19:44
Yeşilyurt Belediye Meclisi Temmuz ayı toplantılarını tamamladı

Yeşilyurt Belediye Meclisinin Temmuz ayı toplantısı 2. oturumu Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki idari binasının toplantı salonunda Başkan Vekili Ramazan Yakıcı Başkanlığında yapıldı.

4 Temmuz 2017 tarihli 2. oturum toplantısında karar özetinin oy birliği ile kabul edilmesinden sonra 1. oturum toplantısında ertelenen, İmar Komisyonuna havale edilen ve sonradan eklenen maddeler tek tek görüşülüp karara bağlandı.

Ağırlıkla imar maddelerinin görüşüldüğü toplantıda, altı madde onaylanırken, altı madde ise ertelendi.

Temmuz ayı çalışmalarını tamamlayan Yeşilyurt Belediye Meclisi, Ağustos ayı toplantısını 1 Ağustos 2017 Salı günü saat 14:00’da Yeşilyurt Belediyesinin MAŞTİ karşısındaki idari binanın toplantı salonunda gerçekleştirecek.

Haber Tarihi: 07 Temmuz 2017 Cuma 19:44
  1. Yeşilyurt
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