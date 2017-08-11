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Yeşilçam'ın ünlü ismi hayatını kaybetti!

Seyfettin Karadayı'dan acı haber! Şarkıcı Onur Akay, Kemal Sunal’la başta olmak üzere, Yeşilçam’ın efsane isimleri ile çok sayıda filmde rol alan Seyfettin Karadayı’nın vefat ettiğini duyurdu.

11 Ağustos 2017 Cuma 09:57
Yeşilçam'ın ünlü ismi hayatını kaybetti!

Instagram hesabından ünlü oyuncunun cenaze bilgilerini de paylaşan Onur Akay, “O Yeşilçam’ın yaşayan en yaşlı ismiydi. Kemal Sunal’la 12 filmi olan ve 750 sinema filminde rol alan usta oyuncu Seyfettin Karadayı’yı, 94 yaşında kaybettik. “Artık veda etmek üzereyim. Mahsun Kırmızıgül’ün Beyaz Melek filminde hep yaşlı oyuncular vardı. Bende çok isterdim o filmde oynamak.” demişti. Değerli oyuncumuz, 11 Ağustos Cuma günü, Levent Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Yeniköy Mezarlığı’na defnedilecek. Mekânı cennet olsun inşallah.” notunu düştü.

SEYFETTİN KARADAYI KİMDİR?

Seyfettin Karadayı, 1923'te İstanbul’da doğdu. Kara Harp Okulu'ndan mezun olan sanatçı, uzun yıllar görev yaptıktan sonra 46 yaşında albaylıktan emekli oldu.

Metin Film'in sahibi Işık Toraman, bir film için Karadayı'ya prodüksiyon teklifi götürdü. Teklifi kabul eden sanatçı, filmde oynadığı "Keşiş" rolü ile Yeşilçam hayatına başlamış oldu.

Sanatçı Karadayı, 1970'li yıllardan itibaren 750'yi aşkın filmde ve çok sayıda televizyon dizisinde rol aldı.

Haber Tarihi: 11 Ağustos 2017 Cuma 09:57
  1. Onur Akay
  2. Seyfettin Karadayı
  • Kötü mesleklerKötü meslekler1 sa önce
    Evet, yeşilçamdan müslüman çıkması balığın kavağın tepesinde iskan etmesi gibi bir şeydir. Futbolcular da öyle. Şarkıcılar da öyle. Tiyatrocular da öyle.
  • ali telliali telli2 sa önce
    hayatı boşuna geçmiş.
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