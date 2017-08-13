Yeşilçam'ın o ismi de hayatını kaybetti

74 yaşındaki ünlü sanatçı Kuzey Vargın yüksek tansiyona bağlı yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Marmaris Hastanesi’ne gitmiş ardından da yoğun bakıma alınmıştı. Hürriyet'in haberine göre, yaklaşık 1,5 aydır yoğun bakımda olan Kuzey Vargın’ın damadı Barış Yamak “Bu sabah itibariyle vefat etti.

Cenazesi Marmaris’ten İstanbul’a getirilecek. Perşembe günü Levent Camii’nde kılınacak cenaze namazıyla kendisini uğurlayacağız ama henüz öğle mi ikindi mi belli değil” diye konuştu.

KUZEY VARGIN KİMDİR?

Kuzey Vargın (d. 15 Haziran 1940, İstanbul), Türk sinema oyuncusu.

Yeşilçam’d 1960’lı yıllarda jön olarak başladığı kariyerini ilerleyen dönemde ağırlıklı olarak kötü adamların oluşturduğu karakter rolleri ile sürdürmüştür. Kariyerinin ilk döneminde 1965 yapımı Yasak Sokaklar, Çılgın Gençlik, Ağlayan Kadın gibi filmlerde rol almıştır. Televizyonda sık gösterilen eserlerden Bir Dağ Masalı filminde Lale’yi aldatan nişanlısı Ekrem, Seni Sevmek Kaderim filminde entrikacı Bülent vs. rollerini oynamıştır. Sert bir yüz ifadesine sahiptir, bunun sayesinde karakter oyuncusu olmuştur. Eski jön günleri geride kalmış olsa da Türk sineması yepyeni karakter kazanmıştır. Kartal Tibet’den sonra Karaoğlan’ı canlandırmıştır. En son olarak Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde “Âdil Eşrefoğlu” karakteri ile İhtiyarlar Heyeti Başkanı rolünü başarı ile yerine getirmiştiri. Dizide Doğu Eşrefoğlu’nun kardeşidir.