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Yeşilçam temalı 'Jönler' isimli sergi açıldı

Ayhan Işık, Münir Özkul, Zeki Alasya, Cüneyt Arkın ve Ediz Hun gibi 30 usta oyuncunun portrelerine yer verilen sergi, 7 Şubat'a kadar ziyaret edilebilir.

24 Ocak 2018 Çarşamba 21:45
Yeşilçam temalı 'Jönler' isimli sergi açıldı

Ressam Birim Erol'un, Yeşilçam temalı "Jönler" isimli resim sergisi, Türk sinemasının usta oyuncularını sanatseverlerle buluşturdu. Hidden Coffee House Bebek'in ev sahipliğinde gerçekleşen sergi açılışında AA muhabirine değerlendirmede bulunan Erol, Yeşilçam'ın ilham kaynağı olduğu 17. kişisel sergisini sanatseverlere sunmaktan duyduğu heyecanı anlattı.

İnsanın iç ve dış dünyayla kurulan bir yol olarak sanatla iletişime geçtiğini ve kendisinin de iç dünyasını göstermenin yolu olarak kabul ettiğini aktaran Erol, "An ve anlık duygulardan esinlenerek, dışavurumcu bir üslupla eserlerime hayat veriyorum." diye konuştu.

Erol, sergiden elde edilecek geliri, "Engelsiz Yaşam Vakfı" ile paylaşacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Bende hatırası olan, filmlerini izlediğim zamanlarda etkisi altında kaldığım Türk sinemasının erkek oyuncularını resmettim. Çocukluğumda Öztürk Serengil'i mimiklerimle taklit ettiğimi veya Cüneyt Arkın gibi bir yerlerden atlamaya çalışırken bir yerlerimi filan kırdığımı hatırlıyorum. Tıpkı benim gibi herkesin mutlaka bir anısı olan aktörleri resmetmek ve onlara hayat vermek, gerçekten çok heyecanlıydı. Bu sergiyi hazırlarken o günlerin bende bıraktığı izler çok işime yaradı ve bunları tablolarıma yansıttım. Bazı aktörlerin fotoğraflarına rastlayamadığım için de filmlerindeki görüntülerden esinlendim ve bunları sinemaseverlere, sanatseverlere sunmak, onlarla bir şekilde yeniden buluşturmak istedim."

Her sergisinin konusuna ve içeriğine ilişkin bir mekan arayışına çıktığını belirten Erol, "Sergimi açmadan önce o serginin ruhuna hitap edecek mekan arayışım oluyor. Bu sergimin de ruhuna en uygun mekan olduğu için Hidden Coffee House Bebek'te hazırladığım 35 portreden 30 tanesini sergiliyoruz. Yeşilçam tutkunlarını bu güzel ve sıcak ortama bekliyorum." çağrısında bulundu.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 21:45
  1. Ressam
  2. Yeşilçam
  3. Jönler
  4. Türk sineması
  5. Engelsiz Yaşam Vakfı
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