Yeşilay ve Turkcell bağımlılıkla savaşacak

Protokol, çocuk ve gençlere yönelik faaliyet ve projelerdeki işbirliğini kapsıyor.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça’nın katılımıyla imzalanan protokol kapsamında ilk birliktelik, Yeşilay’ın bu yıl 8’incisini gerçekleştirdiği Türkiye genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde uyguladığı Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek yetenek yarışmasına sunulan destek ile başladı.

ARIKOVANI'NDAN GİRİŞİMCİLERE MENTORLUK DESTEĞİ

Turkcell’in kitlesel fonlama platformu Arıkovanı, fonlamaya hazırlanan girişimciler için yeni bir etkinliğe imza attı. Impact Hub İstanbul’da gerçekleşen Creathon etkinliği kapsamında mühendislik altyapısı olan 16 girişimci; projeleri için pazarlama fikirlerini oluşturmak amacıyla sosyal medya, metin yazarlığı, editörlük, marka iletişimi, web tasarımı gibi alanlarda tecrübeli 30 iletişim uzmanıyla bir araya gelerek temel iletişim stratejilerini geliştirdi. Etkinlikte girişimcilerin, etkin iletişim yönlerini hikaye anlatımıyla güçlendirmeleri, ürünlerini daha iyi anlatmaları ve daha etkin kitlesel fonlama kampanyaları hayata geçirebilmeleri için çalışmalar yapıldı.

Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ayşem Ertopuz, “İletişim uzmanlarından yaratıcı hikaye konusunda mentorluk desteği alan girişimciler, Arıkovanı sayesinde tüketicilerle buluşmaya hazır olan ürünlerini çok daha iyi tanıtabilecek” dedi.