Yeşilay mücadelesi sınırları geçti

Uluslararası Yeşilay Federasyonu'nun (UYEF) Yeşilay ev sahipliğinde düzenlediği “2. Ülke Yeşilayları Kapasite Geliştirme Programı” aralarında Arnavutluk, Bulgaristan, Endonezya, Kenya, Kıbrıs, Lübnan, Malezya, Senegal, Çin ve Tanzanya’nın da bulunduğu 34 ülkeden 70 temsilciyi bir araya getirdi. Kapasite geliştirmeye yönelik eğitimler ile ülkelerin bağımlılık mücadelesi ve bağımlılık politikalarının masaya yatırıldığı programın açılış konuşmasını yapan Uluslararası Yeşilay Federasyonu Başkanı Prof. Dr. M. İhsan Karaman, Türk Yeşilay’ının bağımlılıkla mücadelede sadece Türkiye'de değil uluslararası alanda da bir marka haline geldiğini açıkladı.

Yeşilay bağımlılıklarla mücadelede merkez haline geldi

Türk Yeşilayı’nın kalite yönetimine odaklanarak son yıllarda kurumsal yapısını güçlendirdiğini ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı tarafından “Mükemmellik Ödülü” alan ilk ve tek sivil toplum örgütü olduğunu hatırlatan Prof. Karaman, “Yeşilay, bağımlılıkla mücadelede tüm Türkiye çapında uygulanan önleme programlarının ardından 2015’te başlatılan rehabilitasyon çalışmaları kapsamında danışmanlık merkezleri kurmaya başladı. Yeşilay artık bağımlılıklarla mücadelede bilimsel çalışmalar için bir merkez haline geldi. Bu kapsamda Yeşilay, etkili kamu sağlığı kampanyaları ve gelecekte de farklı ülkelerde uygulanabilecek iyi uygulama örneklerini geliştirdi” dedi.

14 proje kabul edildi

İlan ettikleri “Uluslararası Yeşilay Finansal Destek Programı” ile Türk Yeşilayı’nın programlarını ve projelerini diğer ülkelere aktarmayı amaçladıklarını vurgulayan Prof. Karaman, “UYEF’in kurulmasına yönelik çabaların bir parçası olarak, ‘2016 Ülke Yeşilayları Mali Destek Programı’ geçen yıl başlatıldı. Projenin amacı, Ülke Yeşilayların yapısal, bilimsel ve operasyonel kapasitelerini geliştirmelerine ve iyileştirmelerine yardımcı olmak. Bu kapsamda, 14 Ülke Yeşilay’ı, Yeşilay’ın mali desteğiyle bağımlılık önleme projelerini kendi ülkelerinde hayata geçirecek” dedi.

Bağımlılık ile ilgili üye ülkelerdeki son gelişmeler paylaşıldı

Bu yıl ikincisi düzenlenen kapasite geliştirme programı ile uzmanların bağımlılıklarla mücadelenin temellerini aktarmaya çalıştıklarını da ifade eden Prof. Karaman, “Etkinlik boyunca Türk Yeşilay’ının organizasyon yapısını ve ana faaliyet alanlarını anlattık. Alanlarına göre bağımlılığın zararlı etkileri üzerine sunumlar gerçekleştirdik. Bunlara ek olarak Yeşilay Bilim Kurulu'nun seçkin üyeleri tarafından alkol, tütün, uyuşturucu ve teknoloji bağımlılığı konulu oturumlar yapıldı. Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) Sağlık Programı ve STK ilişkilerine dair detaylar paylaşıldı. Ayrıca STK’larda savunuculuk üzerine oturumlar düzenledik. Ülke Yeşilay temsilcileri bağımlılık açısından ülkelerindeki son gelişmeleri paylaştılar” diye konuştu.

UYEF’in 2018 sonuna kadar hedefi 60 ülke

Dünyanın bağımlılık alanındaki en eski ve köklü kuruluşu olan Yeşilay, Türkiye’deki şubeleşmenin yanı sıra uluslararası alanda da teşkilatlanmayı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Yeşilay, dünyanın dört bir yanında Ülke Yeşilayları kurulmasını destekleyerek küresel bir sivil toplum kuruluşu statüsüne ulaştı. Bugüne kadar 34 ülkede kuruluşu gerçekleşen Ülke Yeşilaylarıyla amaç, bağımlılıklarla mücadeledeki asırlık tecrübeyi diğer ülkelere aktarmak ve o ülkenin bağımlılık çalışmalarına destek olmak. Uluslararası alandaki faaliyetlerini bir üst aşamaya taşıyan Yeşilay, mevcut ve bundan sonra kurulacak olan Ülke Yeşilaylarını, Nisan 2016’da, kuruluş deklarasyonunu imzalamış olduğu Uluslararası Yeşilay Federasyonu (UYEF) çatısı altında topladı. Merkezi İstanbul’da olan UYEF’te, Yeşilay da diğer Ülke Yeşilayları gibi Türk Yeşilay’ı olarak yer almakta ve diğer ülkelere süpervizörlük yapmakta. Şu an UYEF çatısı altında 34 olan Ülke Yeşilayı sayısı, 2018 yılı sonuna kadar 60 ülke hedefine ulaşacak.