Yeşilay ile Turkcell’den bağımlılıkla mücadele için iş birliği protokolü

Yeşilay ile Turkcell bağımlılıklara yönelik koruma, önleme, bilinçlendirme alanlarında işbirliği yapmak üzere anlaşma sağladı. Yeşilay ile Turkcell arasında imzalanan protokol, çocuk ve gençlere yönelik faaliyet ve projelerdeki işbirliğini kapsıyor. Bağımlılıklar alanında koruyucu, önleyici ve rehabilite edici çalışmalar yürüten Yeşilay ile Turkcell arasında, Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ve Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akça’nın katılımıyla geçtiğimiz gün işbirliği protokolü imzalandığı duyuruldu.

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre protokol kapsamında ilk birliktelik, Yeşilay’ın bu yıl 8’incisini gerçekleştirdiği Türkiye genelindeki tüm ilkokul, ortaokul ve liselerde uyguladığı Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek yetenek yarışmasına sunulan destek ile başladı.

Öğrencilerin bağımlılık konularına duyarlılığını artırmak, yeteneklerini teşvik etmek ve başarılı bulunan eserleri ödüllendirmek amacıyla gerçekleştirilen yetenek yarışmasının ana teması ise bağımlılık. Kurulduğu günden bu yana eğitim, kültür, sanat, spor gibi farklı alanlarda projelere destek veren Turkcell de toplumsal sorumluluk anlayışıyla, imzalanan protokol kapsamında Yeşilay’ın destekçisi oldu.

“Bağımlılıktan uzak nesiller için bir araya geldik”

Bağımlılıkla mücadele konusunda Turkcell gibi bir iş ortağının desteğinin oldukça önemli olduğunu belirten Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, “Bağımlılık toplumsal bir mesele. Özellikle çocuk ve gençlerimizin korunması onların bağımlılık tehlikesinden uzak tutmak için önemli bir adım. Bu protokolle amacımız bu alanda daha fazla farkındalık oluşturacak kampanya ve projeleri birlikte yürütmek olacaktır. Turkcell gibi hizmetleri ülkemiz coğrafyasını aşmış bir teknoloji devinin bu alanda gösterdiği hassasiyeti ve topluma fayda sağlama gayretini son derece değerli buluyoruz. Turkcell ile imzaladığımız protokol her türlü bağımlılıktan uzak nesiller yetiştirilmesine destek verecek proje işbirliklerini amaçlıyor. Bu kapsamda mücadelemizde bize destek olan, başta Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ahmet Akça olmak üzere tüm Turkcell çalışanlarına teşekkür ediyorum ve anlaşmamızın hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.



Yeşilay-Turkcell işbirliği protokolü kapsamında yapılacak olan çalışmaları Sağlıklı Nesil, Sağlıklı Gelecek yetenek yarışmasına verilen destek ile başladı. Yeşilay’ın çocuk ve gençlere yönelik tüm koruyucu, önleyici çalışmalarında protokol kapsamında Yeşilay ve Turkcell birlikte hareket edecek. Yanı sıra Turkcell çalışanlarına yönelik Yeşilay tarafından bağımlılık yetişkin eğitimleri verilecek, Yeşilay’ın firmalara yönelik sağlıklı çalışma ortamı oluşturmak için hayata geçirdiği İş Yaşamını İyileştirme programına Turkcell de dahil olacak.