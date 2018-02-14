Yeşil listedeki üst düzey DHKP-C'li terörist yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, DHKP-C’nin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürüttüğü çalışmalarda, örgütün üst düzey sorumlularından olduğu tespit edilerek Yeşil listede aranmaya başlanan N.Y’nin Şişli’de gizlendiği hücre evi belirlendi.

Terör örgütü DHKP-C’nin üst düzey sorumlusu yakalandıYapılan tespitlerin ardından Terörle Mücadele Operasyon Timleri ve Özel Harekat Timleri sabah saatlerinde adrese operasyon düzenledi. N.Y gözaltına alınırken, adreste çok sayıda dijital materyale incelenmek üzere el konuldu.