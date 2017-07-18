Yeşil listedeki PKK'lı imha edildi!

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristlerin yapılan kimlik tespitlerinde 1’nin İçişleri Bakanlığının ’Yeşil listesinde’ bulunan ve 26 Ekim 2014 tarihinde Güvenlik Korucusu Nihat Çaprakın şehit edilmesi olayının faili olan A.Ü. olduğu tespit edildiği belirtildi. Açıklamada şöyle denildi.

"Operasyon bölgesinde 17 Temmuz 2017 tarihinde, tespit edilen hedeflere Türk jetlerince hava harekatı düzenlenmiş, ayrıca hedefler ATAK taarruz helikopterleri tarafından ateş altına alınmıştır.

Operasyon bölgesinde, 17-18 Temmuz 2017 tarihlerinde icra edilen arazi arama taraması sonucunda, 1 adet bixi makinalı tüfek, 4 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ve bu silahlara ait çok sayıda mühimmat, 4 adet el bombası, 14 kilogram plastik patlayıcı ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Bölgede yapılan arazi arama tarama faaliyeti sonucunda 2 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubunun etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin yapılan kimlik tespitlerinde 1 BTÖ mensubunun A.Ü.nün İçişleri Bakanlığının yeşil listesinde bulunan ve 26 Ekim 2014 tarihinde Güvenlik Korucusu Nihat Çaprakın şehit edilmesi olayının faili olduğu tespit edilmiştir. Diğer BTÖ mensubunun kimlik tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Bitlis Jandarma Bölge Komutanlığınca, sorumluluk bölgesinde bulunduğu değerlendirilen teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilinceye kadar, zaman mefhumu gözetmeksizin, her türlü hava koşullarında aralıksız olarak operasyonlara kararlılıkla devam edilecektir."

ŞEMDİNLİ'DE BİR TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ, BİRİ YARALI

Türk Silahlı Kuvvetleri bugün Hakkari’nin Şemdinli ilçesi Habeşti Üs Bölgesi’ne saldırı hazırlığı içinde olan bir teröristin etkisiz hale getirildiğini bir teröristin de yaralı olarak ele geçirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi: "7’nci Kolordu Komutanlığı sorumluluk sahasında; 34’üncü Hudut Tugay Komutanlığı unsurları tarafından 18 Temmuz tarihinde Şemdinli/Habeşti bölgesinde bölücü terör örgütü mensubu teröristlerle sağlanan temas neticesinde bir terörist etkisiz hale getirilmiş, bir teröristin de yaralı olduğu telsiz dinlemelerinden anlaşılmıştır.

Bölgede yapılan arama-tarama faaliyetleri esnasında , 2 adet el bombası, 1 adet sırt çantası, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet dolu Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, Bol miktarda gıda malzemesi ele geçirilmiştir"