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Yeşil Cami projesi İznik’e değer katacak

Bursa’nın İznik ilçesinde Yeşil Cami projesi inşaatı sürüyor.

10 Ağustos 2017 Perşembe 19:34
Yeşil Cami projesi İznik’e değer katacak

İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, 650 yıllık Yeşil Cami’nin önündeki yaklaşık 18 bin metrekarelik alanda çalışmaları devam eden kentsel tasarım projesini inceledi. Büyükşehir Belediyesi marifetiyle restore edilen yaklaşık 650 yıllık İznik Yeşil Cami’nin önündeki alan, tarihi konseptine uygun hale geliyor. Başkan Osman Sargın,, “İznik, Bitinya, Doğu Roma, Selçuklu ve Osmanlı devletlerine ev sahipliği yapmış ve bütün bu medeniyetlerini izlerini taşıyan önemli bir ilçemiz. Bu eserlerden en önemlisi merkezde bulunan yaklaşık 650 yıllık Yeşil Cami. Yeşil Cami’nin restorasyonunu tamamlandı. Şimdi de Yeşil Cami çevresindeki yaklaşık 18 bin metrekarelik alan yeniden düzenleniyor. Yaklaşık 6 milyon liraya mal olacak güzel bir kentsel tasarım projesi uygulanacak. Halkımız için oturma alanları, yeşil alanları, rekreasyon düzenlemeleriyle bu alan hem Yeşil Cami’ye yakışır hale gelecek hem de İznik’e değer katacak. Ben bu vesile ile ilçemize yapmış oldukları katkılardan dolayı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Recep Altepe’ye teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Haber Tarihi: 10 Ağustos 2017 Perşembe 19:34
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