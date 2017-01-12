Yeşil biberin faydaları nelerdir?

Sofralarımızdan eksik etmediğiniz menemenden salatasına her türlü yemeğin içinde olan yeşil biberin faydası saymakla bitmiyor. İşte uzmanların düzenli olarak yenmesini tavsiye ettiği yeşil biberin tüm faydaları

Yeşil biberin faydaları nelerdir?
Eklenme: 12 Ocak 2017, 10:43
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YEŞİL BİBERİN FAYDALARI NELERDİR?

- İçerdikleri antioksidan ve diğer maddeler vücudu birçok kanser türüne karşı korur.

- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Barındırdığı C vitamini vücudu güçlendirir.

- Düşük kalori içeriği ile çiğ şeklinde salata ve yemeklere tüketilmesi tokluğu arttırdığı için kilo vermeye yardımcıdır.

- Enfeksiyonlara karşı vücudu korur, vücudumuzun temizlenmesinde yardımcıdır.

- Bol miktarda beta karotenin yanı sıra A provitamini, C, B1, B2, E, P ve K vitaminleriyle birlikte bazı alkaloidler bulunan yeşil biberin, iyi bir antioksidan olduğunu bildirdi.

- İçeriğinde yoğun lif bulunduğu için kabızlığı azaltır. 

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YEŞİL BİBERİN KULLANIM ALANLARI

Yeşil biber, aslında birçok yer kullanılıyor. En klasik kullanma yöntemi mutfaktır tabii ki. Mutfakta farklı yemekler için kullanabiliyoruz. Sadece yemekte mi kullanıyoruz diye soracak olursanız, aslında bakım ürünleri içerisinde de bulunabiliyor. Yeşil biberin özü kullanılarak, farklı bakım ürünleri üretiliyor. Biliyorsunuz ki birçok bakım ürünlerinde farklı meyve ve sebzelerin özü çok fazla kullanılır. Yeşil biberde aynı şekilde, maskelerde ve kremlerde bulabiliyorsunuz.

 
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