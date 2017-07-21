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Yeşil-beyazlı basketbolcular İzmir’de devleşti

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol Şubesi U16 takımı, Konya, Bursa, Ankara ve İzmir gibi illerden takımların katıldığı IBAC Halil Öztürk turnuvasına adeta damga vurdu. Yeşil-beyazlı sporcular turnuvada namağlup olarak şampiyon oldu.

21 Temmuz 2017 Cuma 21:44
Yeşil-beyazlı basketbolcular İzmir’de devleşti

Konya, Bursa, İzmir ve Manisa gibi illerden takımların katılımıyla düzenlenen IBAC Halil Öztürk turnuvası sona erdi. Turnuvada mücadele eden Manisa Büyükşehir Belediyespor U16 (Yıldız Takımı) adeta fırtına gibi esti. Başarılı performansıyla sporseverlerin büyük beğenisi toplayan yeşil-beyazlı sporcular, turnuvayı namağlup olarak tamamlayarak şampiyon oldu. Turnuvada şampiyon olarak önemli bir başarıya imza atan yeşil-beyazlı sporcuları tebrik eden Manisa Büyükşehir Belediyespor As Başkanı Orkun Şıktaşlı,” İzmir basketboluna önemli katkılar veren basketbol adamı Halil Öztürk adına düzenlenen turnuvada sporcularımız ve Baş Antrenör Fikret Coşkun ve Yardımcı Antrenör Batuhan Gülbudak güzel bir başarıya imza attı. Sporcularımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum ”dedi.

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 21:44
  1. Bursa
  2. Konya
  3. Ankara
  4. İzmir
  5. Manisa
  6. Büyükşehir Belediyespor
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