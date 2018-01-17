Yeryüzünde ismi en çok olan tek şehir: İstanbul

Bunlar arasında “Byzantion”, “Konstantinopolis” ve "Istanbul" en uzun süreli kullanılan isimler olmuştur.

Osmanlı bu güzel şehrimizin ismi konusunu hiç dert edinmemiş, geçmişten gelen isimlerinin yanı sıra kendi verdiği isimle de anmayı tercih etmiştir.

İSLAMBOL OLUYOR

Konstantinopolis, fethe kadar şehrih resmi adı olarak kaldı.

Fetihden sonra, bazı resmi isimlerin çok az kullanıldığını, bazılarının ise halk tarafından benimsendiğini görülüyor.

İlk defa Sultan 3. Mustafa Han (1757-74) hattı hümayunlarında 'İslam şehri' anlamına gelen "İslambol"u kullandı.

O zamana kadar devlet yazışmalarında “Asitane” ve “Konstantiniyye” olduğu biliniyor. Halk ise mutluluk şehri anlamına gelen “Dersaadet” demeyi benimsemiş.

SADECE SUR İÇİ

“İstanbul”un “Stinpolis”den geldiği söylenir. Rumca ve “şehre doğru” demek..

Ancak, İstanbul sedece sur içine deniyor. Mesela bugünkü gibi "karşı" denildiği zaman akla asla Kadıköy değil, Galata geliyor.

"Karşıya geçmek" Karaköy'den Galata'ya geçmek demek! Galata ve Kuledibi..

Taksim falan yok.. Çoook ötelerde, "derya ötesinde" Üsküdar var. Bunun dışında mevsimlik olarak kullanılan Adalar ve Boğaziçi'ndeki köyler var. Boğaziçi, İstanbul sayılmıyor. Yukarıdaki tarihi gravür 3. Sultan Mehmed Han 1595 – 1603 devrine ait.

Halk arasında pratik adı "Şeher"dir. "İstanbul'a gideceğim" demek surun içini vurgular. Kadıköy'deki birisi 'Bugün İstanbul'a gideceğim', Taksim'deki birisi 'Bugün İstanbul'a ineceğim' demesi gibi..

"DARÜLHİLAFE" OLUYOR

Yavuz Sultan Selim Han'ın hilafeti ile birlikte kim ne derse desin, artık burası "Darül Hilâfe"dir. İlaveten "Makarr-ı Saltanat"tır. Yani artık hem hilâfetin hem de saltanatın merkezi olmuştur.

“Dersaadet, Der âliyye, Mahrusa-i Saltanat, Istanbul, Islambol, Darü's-saltanat-ı Aliyye, Asitane-i Aliyye, Darü'l-Hilafetü'l Aliye, Payitaht-ı Saltanat, Dergah-ı Mualla, Südde-i Saadet, Beldetü'l-Tayyibe, Darü'l-İslam, Darü'l-Mülk, Darü's-Saltana, Der-Aliyye, Der-i Devle, Dergah-ı Selâtin, Dersaâdet, El-Farruk, Estambul, Mahmiyye-i İstanbul, Mahruse-i İstanbul, Mahruse-i Konstantiniyye, Pay-i Taht-ı Saltanatpoli, Südde-i Saadet, Şehr-i Azam, Osmanlı'nın ve kapsadığı coğrafyadaki ahalisinin kullandığı isimler oldu.

Evliya Çelebiye göre:

"Süryânî dilinde Yankoviçe, İbrî dilinde Aleksandıra, Sırpça Pozanta, İbranice Vejendoniya, Frenk dilinde Yağfuriye, Yunan dilinde Poznatyam ve Kostantiniyye, Nemçe dilinde Konstantinapol oldu.

Moskof dilinde Tekuriye, Afrika dilinde Grandorya, Macarca'da Vezendonvar, Leh dilinde Kanatorya, Çek dilinde Aliyana, İsveç dilinde Herakliyan, Felemenk dilinde İstifanya, Fransızca'da İgrandona, Portekizce'de Kostiyya, Arapça'da Kostantiniyye-i Kübrâ, Acem yani Farsça'da Kayser-zemin, Hintçe'de Taht-ı Rum" dur.