Yeryüzü Doktorları'nın Halep yardımı sürüyor

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Suriye’deki Darkoush ve Al Hilal hastaneleriyle mobil ekiplere destek veren Yeryüzü Doktorları, Türkiye’ye sığınan Haleplilere de Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yardım ediyor.

Bir yıldır abluka altında bulunan ve son günlerde ağır çatışmaların yaşandığı Halep’ten 53 bin 773 sivilin tahliyesi bitti. Sivillerden 6 bin 337’si hasta, 734’ü yatan hasta durumunda. Uzun süren ateşkes görüşmelerinin ardından tahliye edilen sivillerin bir kısmı İdlib’te hizmet veren hastanelerde tedavi görürken, bir kısmı Hatay’a sığındı.

Halepli sivillerin yanı sıra bin civarında Telaferli de 35-40 günlük zorlu bir yolculuğun ardından Hatay’a ulaştı. Geçtiğimiz hafta Halep’ten Hatay’a göçenler arasında bulunan 5 yaşındaki bir kız çocuğu soğuktan donarak vefat etti.

Telafer’den gelen kafilede ise 5 kişi yine aynı şekilde donarak hayata gözlerini yumdu. Hatay, şu günlerde soğuktan donma noktasına gelmiş, bir kaşık çorbayı içmekte zorlanan sığınmacıların yaralarını sarmaya çalışıyor.