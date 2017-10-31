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Yeryüzü Doktorları Doğu Guta için toplandı

Yerryüzü Doktorları Derneği, Doğu Guta'ya gıda ve ilaç yardımlarını artırmak amacıyla gönüllü eczacılarla bir araya geldi.

31 Ekim 2017 Salı 12:03
Yeryüzü Doktorları Doğu Guta için toplandı

Yeryüzü Doktorları Derneği, Suriye'nin başkenti Şam'da Beşşar Esed rejiminin 5 yıldır ablukada tuttuğu Doğu Guta'ya gıda ve ilaç yardımlarını artırmak amacıyla gönüllü eczacılarla bir araya geldi.

AA'nın haberine göre, dernekten yapılan açıklamada, Suriye İnsan Hakları Ağı'nın, Doğu Guta'da 5 yıldır uygulanan kuşatma süresince en az 397 kişinin açlık ve ilaç eksikliğinden dolayı hayatını kaybettiğini bildirdiği belirtildi.

Açıklamada, binden fazla çocuğun da hayati tehlike altında olduğu Doğu Guta'da, annelerin yeterli beslenemedikleri için çocuklarını emziremediğine işaret edildi.

Kuşatma öncesi 2 milyon, şu anda ise yaklaşık 400 bin kişinin yaşadığı Doğu Guta'ya temel ihtiyaç malzemelerinin ulaştırılmasının hayati önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, derneğin, bölgede düzenli uyguladığı beslenme programıyla ocak ayından beri 500 anne, 2 bin bebek ve çocuğa gıda desteği verdiği aktarıldı.

Açıklamada, yetersiz beslenme ve büyüme geriliğini en aza indirebilmek adına, 1 yaş altı bebekler için doğal emzirmenin desteklenmesine ağırlık veren derneğin, mart ayından itibaren ablukanın bütünüyle daraltılmasına, tüm insani geçişlerle buralara açılan tünellerin ve nakit akış yollarının kapatılmasına rağmen sağladığı gıda desteğiyle 513 çocuğun beslenme tedavisinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Ancak ablukanın sıkılaştığı dönemlerde ilaçların temin edilemediğine işaret edilen açıklamada, bu soruna ilişkin gönüllü eczacılarıla bir araya gelindiği ve toplantı esnasında, bölgedeki bir sağlık merkezine yapılan canlı bağlantıyla insani durumun gözler önüne serildiği vurgulandı.

Açıklamada, yapılan toplantının ardından eczacıların, bölgeye yapılacak ilaç destek projesine katkıda bulunacakları bildirildi.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 12:03
  1. Yeryüzü Doktorları Derneği
  2. suriye
  3. Şam
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