Yerlisi üretilecek! Ekonomiye 1 milyar euro katkı...

Yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda kullanımı zorunlu dijital takograf cihazının yurt içinde üretilmesiyle 1 milyar euro civarında kaynağın yurt dışına gitmesinin önüne geçilebileceği ifade ediliyor.

Uluslararası Takografçılar Derneği Başkanı Mustafa Çobanlı, terli dijital takograf cihazı için ilk olarak Kocaeli Üniversitesi Teknopark'ın Pars Ar-Ge Bilgi Teknolojileri firmasınca Ar-Ge ve ürünleştirme çalışmaları yapıldığını belirtti.

Daha sonra da Aselsan'a ait yerli takografın piyasaya sürüldüğünü anlatan Çobanlı, bu gelişmeyle Türkiye'nin dijital takograf üreten beşinci ülke olduğunu bildirdi.

Takograf cihazlarının, kazaların büyük bölümünün aşırı hız ve uzun süreli araç kullanımına bağlı şoför yorgunluğundan kaynaklı olduğu gerçeğiyle araç hız ve kullanım sürelerini denetlemek üzere geliştirildiğine değinen Çobanlı, dijital takograf kullanımının geçen yıldan itibaren zorunlu hale geldiğini kaydetti.

Yüzde 20 daha uygun fiyat

Çobanlı, dijital takografın milli imkanlarla üretilmesiyle ileri teknoloji ürünler envanterine bir yenisinin eklendiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

''Üstün güvenlik tedbirleri ve işlevsel gereksinimleri ile ileri teknoloji elektronik cihaz olan dijital takografın ülkemizde üretilmesiyle, Türkiye’de üretilen ileri teknoloji ürünlere bir yenisi daha eklenmiş oldu. Şimdiye kadar yurt dışından temin edilmek zorunda kalınan, yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda kullanımı zorunlu dijital takografın yurt içinde üretilmesiyle 1 milyar euro civarında kaynağın yurt dışına gitmesinin önüne geçilmiş oldu."

Çobanlı, ayrıca yerli takograf cihazının, ithal ürünlere oranla ortalama yüzde 20 daha uygun elde edilebildiğini, yük ve yolcu taşımacılığı yapan firmalara da ekonomik açıdan kazanç sağladığını sözlerine ekledi.