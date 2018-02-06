Yerli Whatsapp nasıl indirilecek?

PTT Messenger için tanıtım yapıldı. Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ tarafından tanıtılan PTT Messenger için yerli whatsapp yakıştırması yapıldı. PTT Messenger ile, milli ve güvenli kurumsal anlık mesajlaşma aracı olarak kullanılabilecek. Bilgi güvenliği çerçevesinde milli bir çözüm olduğu için güvenli iletişim ile dışa bağımlılığı giderecek. Sesli ve görüntülü mobil uygulaması olan Ptt Messenger ileri güvenlik teknolojileri barındırıyor. Uygulama ile dosya ve medya gönderimi yapılabilecek, lokasyon paylaşımı da gerçekleştirilebilecek. Ptt Messenger kurumlarda ya da milli bulut sisteminde barındırılabilecek.

BOZDAĞ’DAN YERLİ WHATSAPP AÇIKLAMASI

“Yerli Whatsapp” olarak adlandırılan haberleşme sistemi hakkında son bilgiler Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Bakanlar Kurulu sonrası düzenlenen basın toplantısında anlattı. Bozdağ yeni sistemi şöyle anlattı:

“Bilgi güvenliği çerçevesinde milli bir çözüm olan güvenli iletişim konusunda dışa bağımlılığı gideren, milli mühendislik imkanlarıyla geliştirilen anlık mesajlaşma, anlık grup mesajlaşması, sesli ve görüntülü görüşme, konum ve dosya paylaşımı tek bir platformda güvenli bir altyapı sağlayan yeni bir haberleşme sisteminin tanıtımı yapıldı. Yüzde yüz yerli ve yeni bir yazılım. Kamu kurumları bunu kullanacak. Sonra vatandaşların kullanımına da açılacak.

PTT MESSENGER NASIL İNDİRİLECEK?

PTT Messenger şimdilik sadece Android için yayınlansa da ilerleyen günlerde iOS için de yayınlanması bekleniyor. PTT Messenger programı henüz Google Play uygulama mağazası üzerinde yok, ancak APK olarak indirilerek kurulabiliyor. Aşağıdaki link üzerinden PTT Messenger APK dosyasını indirebilirsiniz. Aşağıdaki link doğrudan ptt.gov.tr’nin Messenger sayfasına yönlendirecektir…

PTT

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir. 6 Şubat 2017 yılında yayımlanan kararname ile devlete ait bütün hisselerinin Türkiye Varlık Fonuna devredilmesi kararlaştırılmıştır.