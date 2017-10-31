Yerli ve milli İHA'lar teröristlerin ensesinde

Tamamı Türk mühendisler tarafından yerli sanayi imkanlarıyla üretilen, milli ve özgün tasarım İHA’lar güvenlik güçlerine teslim edilmeye devam ediyor. İçerisinde pilot ya da operatör bulunmayan, farklı otonomi seviyeleriyle uzaktan komuta edilebilen İHA’lar, jandarmaya ve diğer güvenlik güçlerine havadan başarılı keşif desteği sağlıyor. Üzerlerine takılan mühimmat ve kameralarla çeşitli görevlerin gerçekleştirilmesine imkan sunan İHA’lar, her ne kadar insansız hava aracı olarak adlandırılsalar da bunların karar mekanizmaları ve yönetim süreçleri insan odaklı komuta merkezlerinde işletiliyor. Geniş İHA envanterine sahip Jandarma Genel Komutanlığında da operasyonlar komuta merkezinden yürütülüyor.



YERLİ VE GÜDÜMLÜ MÜHİMMAT TAŞIYOR



İHA’larla operasyon öncesinde ve sırasında yapılan bölge keşifleri, karar vericilere zaman, mekan ve kuvvet kullanımı konularında esneklik sağlıyor. Gökyüzünde çok uzun süre kalabilen yerli İHA’lar, jandarmaya da uzun süre keşif desteği sunuyor, 24 saat boyunca hedef takibi yapabilmesini sağlıyor. Ayrıca, silahlı İHA’larla çok yüksek irtifalardan tamamen yerli ve güdümlü mühimmatla hedefler büyük başarıyla vurulabiliyor.

maliyeti çok düşük.



Ülke güvenliğine ciddi katkılar sağlayan İHA’ların, maliyetlerinin insanlı sistemlere göre daha düşük olması, yüksek irtifada uçabilmeleri, düşman unsurlar tarafından kolay fark edilememeleri gibi avantajları bulunuyor. İHA’lar sahip oldukları özellikler sayesinde terörle mücadelenin yanı sıra sınır kontrolü, arama kurtarma faaliyetleri, devlet büyüklerinin korunması, toplantı, faaliyet ve olayların izlenmesi, uyuşturucu ekilen araziler ile orman yangınlarının tespiti, çevre ve yapılaşmanın kontrolü, trafik düzenlemesi, kaçakçılık ve göç faaliyetlerinin tespit ve takibi, tabii afetlerde hasar tespiti ile yardım yönlendirilmesi ve nükleer sızıntı tespiti gibi görevlerde de kullanılabiliyor. Milli İHA’lar, diğer ülkelerdeki örnekleriyle karşılaştırıldığında performans ve etkinlik açısından en ön safta yer alıyor.



TERÖRİSTLERİN KORKULU RÜYASI HALİNE GELDİ



Jandarma Genel Komutanlığındaki İHA personeli, arazi ve terörle mücadele tecrübesi bulunan, terör örgütleri konusunda iyi seviyede bilgi sahibi olanlar arasından belirleniyor. Yetkililer, İHA’larla başlatılan ve devam edilen operasyonlarda hemen hemen hiç şehit ve yaralı verilmediğini, İHA’ların teröristle mücadele bölgesinde kullanılmasıyla terör örgütleri üzerinde ciddi psikolojik baskı oluşturulduğunu belirtti. Yetkililer, “İHA’ların kullanımına başlanmasıyla etkisiz hale getirilen terör örgütü mensubu sayısı artmış, terör örgütlerinin hareket kabiliyetleri kısıtlanmıştır, terör örgütü mensuplarının morali bozulmuş, eylem kabiliyeti ve gücü kırılmıştır” ifadelerini kullandı.