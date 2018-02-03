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Yerli üretim zırhlılar Afrin'de!

Yerli imkanlarla üretilen milli zırhlı aracımız 4x4 Ejder Yalçın, Fırat Kalkanı Harekatı'nın ardından Zeytin Dalı Harekatı'nda da kullanılmaya başlandı.

03 Şubat 2018 Cumartesi 18:06
Yerli üretim zırhlılar Afrin'de!

15 Temmuz Darbe girişimini bertaraf etmekte polisin yardımcısı idi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda da kullanıldı. Şimdi Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda da sahada.

Yerleşim merkezlerinde rahatlıkla görev yapan Ejder Yalçın arazi kabiliyetleri sayesinde de arazide yüksek performans gösteriyor. 1 metrelik su birikintilerinden, hendeklerden, engebeli yollardan ve yarım metreye kadar tam dik engellerden sorunsuz bir şekilde geçebiliyor.

Ejder Yalçın'ın içi ve dışı tamamen bir zırh kalkanıyla sarılmış durumda. İşte bu yüzden içindeki askerler de her türlü arazi koşulunda güvenle seyahat edebiliyor.

Yerli Ejder Yalçın 4 ton yük taşıma kapasitesine sahip. 11 personele kadar taşıma, mayın ve patlayıcıları imha etme, sıhhiye görevlerinde kullanılabiliyor.

Pek çok özelliğine rağmen aslında bir muharebe aracı. İşte bu yüzden üzerine hava savunma füzelerinden ağır makineli tüfeklere kadar pek çok yerli silah monte edilebiliyor.

TRT Haber'de yer alan bilgiye göre, silahların tümünün kontrolü ise araç içinde yapılıyor. Böylece askerlerin açıktan gelebilecek tehlikelere maruz kalmasının önüne geçiliyor.

Haber Tarihi: 03 Şubat 2018 Cumartesi 18:06
  1. 4x4 Ejder Yalçın

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  • TrakyalıTrakyalı2 sa önce
    Göznurumuz onlar.. haydi görev başına, Erlerimiz size emanet - Allah yiğenlerimizi korusun
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