Yerli üretim IGLA, atış testlerinde kendine hayran bıraktı!

Türkiye’nin milli savunma sanayii alanında ki amiral gemisi Aselsan, faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Aselsan daha önce Kazakistan da başarı gösteren IGLA-1 Füze Atıcı Sisteminin ardından geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda ortaya çıkan ürün ise; IGLA-S Füze Atıcı Sistemi.



IGLA-S Füze Atıcı Sistemi, gece ve kötü hava şartlarında hedef tespit/takip/teşhis imkanı veren, bilgisayar denetimli atış kontrol fonksiyonlarına sahip, dört adet atışa hazır IGLA-(S) Füzesi ve opsiyonel olarak sunulan 12,7 mm bir makinalı tüfeği kapsayan yüksek kabiliyetli çok kısa menzilli bir Alçak İrtifa Hava Savunma Sistemidir.



“Slovenya sistem ile yakından ilgileniyor”

Farklı ihtiyaç ve pazarlara dönük Hava Savunma Füze Sistemi çözümleri üretme vizyonuyla geliştirmiş olan IGLA-S Füze Atıcı Sisteminin canlı atış testleri, sistem ile yakından ilgilenen Slovenya Milli Savunma Bakanlığı ile iş birliği içerisinde Dışişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Müsteşarlığının desteği, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirildi.



Otokar tarafından üretilen Land Rover aracına entegre edilen IGLA-S Füze Atıcı Sisteminin yanı sıra atış alanına KALKAN Hava Savunma Radarı ve Hava Savunma Erken İkaz ve Komuta Kontrol Sistemi (HERİKKS) konuşlandırıldı. Hedef olarak tam otonom insansız hava araçları kullanıldı. Testlerin ilk bölümünde sistemlerin ayrı ayrı ve birlikte operasyon yetkinliğinin gösterimi gerçekleştirildi. HERİKKS aracılığıyla IGLA-S Füze Atıcı Sistemi KALKAN Hava Savunma Radarı tarafından tespit edilen hedefe başarılı bir şekilde angajman yaptı. Akabinde IGLA-S Füze Atıcı Sisteminin kalifikasyonunun en önemli aşamalarından olan canlı atış testlerine geçti. Sistemin limitlerini zorlayacak şekilde seçilen senaryolar kapsamında dört adet başarılı füze atışı gerçekleştirildi ve bu sayede 2009 yılında başlanan, 2011 yılında atışlar dışında testleri tamamlanan IGLA-S Füze Atıcı Sistemi geliştirme faaliyetlerinin en önemli kilometre taşı başarı ile sonuçlandırıldı. IGLA-S Füze Atıcı Sistemi, KALKAN Hava Savunma Radarı ve HERIKKS’ten oluşan ASELSAN Hava Savunma Sistemi, Sloven heyeti başta olmak üzere testlere katılan tüm heyetlerden büyük beğeni topladı.