‘Yerli üretim için maliyetsiz bir yer seçilmeli’

YENİ AKİT / EKONOMİ SAYFASI - 2000-2016 döneminde Renault Mais Genel Müdürü olarak görev yapan İbrahim Aybar, “Dakikada 1 otomobilin üretilebildiği bir otomasyondan söz ediyor isek, seçilecek üretim yerinin yan sanayi yapılanmasına yakın, liman imkanları olan bir konumda olması gerekir. Dikkat edilir ise, ülkemizde otomotiv üretim yerleri bu kriterlere göre konumlanmış durumdadır.” dedi.

Aybar, yerli otomobil üretecek ortak girişim grubunda yer alan firmaların her alanda başarılı olduğunu vurguladı. Grubun üreteceği otomobilin elektrik motorlu, yenilenebilir enerjili, V2V (otomobilden otomobile iletişim) yazılım ve donanımlı olacağını dile getiren “Burada imalata katkı yapacak firmaların deneyim ve birikimi üretimi belirlenen tarihte tamamlayacağını vadediyor” ifadelerini kullandı.

İbrahim Aybar, üretimin satış adetleri ile yakından ilgili olduğunu belirtti. Aybar, bu konuda şu açıklamalarda bulundu: “Satılmayan ürünün üretilmesi anlamlı olmaz. Satış adına yeni nesil elektrik motorlu otomobillerin imkanı var. Dünya yeniden şekilleniyor. 2030’dan itibaren belli başlı AB ülkeleri ve hatta Hindistan fosil yakıtlı otomobil üretmeyi ve ithalatını durduracak. Yani emisyonsuz, elektrik motorlu otomobil seçimi isabetlidir. Ama daha bu tür otomobiller hakkında ülkemizde toplumsal ilgi ve satın alma niyeti doğurmak için daha çok çaba gerekiyor.”