Yerli üretim güçlü savunma

Terör örgütü PYD’ye karşı başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu’na yerli silahlar damga vurdu. Afrin’de terör hedeflerinin bu silahlarla edildiğini belirten Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede, “İstanbul’da Baykar tarafından üretilen yerli İHA’lar, Ankara’da TAİ tarafından imal edilen yerli İHA’lar terörle mücadelede hayati bir görev görüyor. Bu hava taşıtlarımız F-16’lara mihmandarlık ediyor” dedi.

1 İHA 10 BİN PİYADEYE TEKABÜL EDİYOR

İHA’ların terör örgütlerinin kâbusu olduğuna işaret eden Büyükdede, “Yani 1 İHA’mız 10 bin piyademize tekabül ediyor. Bu silahımız PYD için stratejik alanları işaretleyebiliyor, vurabiliyor” ifadelerini kullandı. Büyükdede, terörle mücadelede akıllı mühimmatların da önemli rol oynadığını vurguladı.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 70

Savunmada yerlilik oranının yüzde 70’i bulduğunu dile getiren Büyükdede, şöyle devam etti: “Tabii savaş uçaklarımız ve mühimmatlarımız gibi yerli tanklarımız ile piyade tüfeklerimiz de başarı öyküsü. Bu ürünler bizim sanayicilerimizin eseri. Ne mutlu pek çok ilimizde on binlerce üreticimiz, milyonlarca elemanla savunma sanayiimize önemli katkılar sunuyor.”

İHRACAT 2 MİLYAR DOLAR’I AŞTI

Türkiye’nin savunma sanayii ihracatını da artırdığına temas eden Büyükdede, “Sektör olarak 1 milyar 700 milyon doları geçen bir satışımız var. Yerli ürünlerimizin de rolüyle bu rakam 2 milyar doları aşacak” dedi.

YERLİ VE MİLLİ SİLAHLAR TERCİH EDİLMELİ

SAHA Genel Sekreteri İlhami Keleş ise yerli İHA’lar ve SİHA’lar sayesinde teröristlerin mağaradan dışarı adım atamadığını vurguladı. Keleş, şu görüşleri paylaştı: “Hedeflerini 12’den vuran İHA’lar ve SİHA’larla PKK’nın girişimleri, eylemlerinin önü kesildi. Bu silahlarla terör örgütü yok olmaya başladı. Ülkemizin savunması daha evvel İsrail Heronları ile yapılıyordu. Bu Heronlar’ın dataları ile oynanıp oynanmadığını, birilerine taşınıp taşınmadığını bilemiyorduk. Yerli üretim bizi bu anlamda rahatlattı. Kuşkusuz roket atarlar, fırtına obüsleri kendimizin olursa, yerli olursa hedefler 12’den vurulur, terör örgütü kendine gelemez.”

ORAN: KURDAKİ KUMPASLARA ALDIRMAYIN

Afrin’deki operasyona iş dünyasından da destek gelirken, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Öztürk Oran, üyelere, iş dünyasına döviz kurundaki olası kumpaslara aldırmama çağrısında bulundu.

YERLİ VE MİLLİ

Zeytin Dalı Harekatı’nı gerçekleştiren TSK’nın yüzde 70 oranında milli silahla bu başarıyı elde ettiğine de dikkati çeken Oran, ülke için yerli üretimin ve tasarrufun öneminin bir kez daha ortaya çıktığını vurguladı. “Gözümüz kulağımız Afrin’de Mehmetçiğimizde. 420 bin üyemizin her biri bu milli savaşın, ekonomi cephesindeki neferidir. İş dünyası olarak, seferdeki nefere en büyük desteği daha çok çalışarak vereceğiz” açıklamasında bulundu. “Oda üyelerimize, iş alemine döviz kurlarındaki olası kumpaslara aldırmama çağrısında bulunuyorum. Bir katılım bankamızın da başında olmam hasebiyle piyasaları yakından takip ediyoruz” dedi.

GÜVEN HAKİM

Oran, açıklamasını şöyle sürdürdü:“İş dünyamızın cesareti, devletimizin kararlılığı ve Merkez Bankamızın döviz rezervi her türlü manipülasyonun önüne geçecek güçte. Her kuruşumuzun hesabını bilerek, iş dünyası olarak yatırımlarımızı canlı tutmaya devam edeceğiz. Ekonomik hareketliliğe bakıldığında piyasada ordumuza ve devletimize tam bir güvenin hakim olduğunu görüyoruz. Bize düşen bu canlılığı ve güveni muhafaza etmek.”