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Yerli uçak gemisinin adını duyunca çıldırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Uçak gemisi bizim için uzak bir hayal olmaktan çıktı" sözlerine Sözcü yazarı Can Ataklı'dan akılalmaz bir yorum geldi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:07
Yerli uçak gemisinin adını duyunca çıldırdı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tuzla'da, Kınalıada Korveti (4. Milgem) Denize İndirme ve İstanbul Fırkateyni (5. Milgem) İnşaa Başlangıç Töreni'ne katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, savunma sanayiindeki çalışmalara değindi.

"Ülkemizin içinde bulunduğu coğrafyada yaşanan sorunlar savunma sanayiine gösterdiğimiz özenin ne denli doğru olduğunu gösteriyor" diyen Erdoğan, "Savaş gemileri konusunda özel sektör ve askeri tersanelerde tamamladığımız 14 adet projemiz var. 10 adet imzalanacak projemiz daha var. İnşallah biz uçak gemimizi de yapacağız. Bunda da kararlıyız, hiçbir endişe taşımıyorum. Uçak gemisi gibi projeler bizim için uzak bir hayal olmaktan çıktı" diye konuştu.

CAN ATAKLI RAHATSIZ OLDU

Erdoğan savunma sanayinin millileştirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamalara Sözcü yazarı Can Ataklı'dan akılalmaz bir yorum geldi. Can Ataklı, Twitter hesabından paylaştığı mesajda " Yerli uçak gemisi yapılacakmış. 3 tarafı deniz olan Türkiye zaten uçak gemisi gibi değil mi? O gemiyi nerede kullanacağız? " dedi.

Ataklı'nın bu yorumuna Twitter'dan tepki yağdı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:07
  1. Can Ataklı
  2. GÜNCEL Haberleri
  • Asım UtkuAsım Utku24 dk önce
    Herşeyimiz tamam da, bir uçak gemimiz eksikti.
  • Mustafa Mustafa 25 dk önce
    Konya ovasında olmadığı kesin. Az daha gayret et nerede kullanılacağını bulursun....hainler bilemez
  • Tesadüfe Baaak BeeeTesadüfe Baaak Beee25 dk önce
    Bu herif Bugün' de yazıyorudu. YAA, BU GÜLEN VAR YA; HİÇ BİR İZ BIRAKMADI ARKASINDA HA!
  • tuzcutuzcu26 dk önce
    Cevap veriyorum Kızıl deniz ya da Basra körfezi olabilir....Kararsız kaldım telefon jokeri lütfen....Telefon bağlanana kadar bu adam ne içiyorsa aynısından alabilir miyim lütfen...
  • Yaşar AyrancıYaşar Ayrancı30 dk önce
    Nerede kullanacağımızı söylemeyin, düşünsün dursun...
  • mühendismühendis30 dk önce
    doğru söylüyor. dört tarafı denizlerle çevrili olması lazım ülkemizinkiancak o zaman lazım olacak
  • MehmedMehmed31 dk önce
    Bu ülke her zaman savunma yapacak değil ya. birazda biz taaruz yaparız gerici herif.
  • İbrahim YÜCEL İbrahim YÜCEL 31 dk önce
    Merak ediyorum bu paylaşımı kafası ayıkkenmi yapmış?
  • halit yaşar Bükülmezhalit yaşar Bükülmez37 dk önce
    sana ne ataklı,960 ihtilalinde amcan ataklı ile beraber bu ülkenin neredeyse tapusunu vereceklerdi,ogünlerimi özlüyorsun.türkiye senin gibilere rağmen yükselecek .seni neden bu sayfalara taşırlar anlamak mümkün değil,sen YOK hükmündesin.
  • ArifArif37 dk önce
    Kıskanç herif çevresi okyanus ve denizle çevrili olmayan yermi var, hastalıklı zihniyetler, yaparsın laf atar yapmazsın geri kaldık der gönül gözleri pis nereye baksalar etrafı pis görüyorlar, halbuki sorun kendilerinde.
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