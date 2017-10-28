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Yerli tüfeklerimiz komandolarda

Türk Silahlı Kuvvetleri, yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76, terörle mücadele eden komando birliklerine dağıtıldı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 08:19
Yerli tüfeklerimiz komandolarda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yerli üretim silah kullanımı çağrısının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), yerli üretim MPT-76’nın dağıtımına hız verdi. Bu kapsamda, yerli üretim milli piyade tüfeği MPT-76’nın komando birliklerinin büyük bölümüne dağıtımı yapıldı. Yerli üretim MPT-76 öncelikli olarak komando birliklerine dağıtıldı. TSK tarafından yerli üretimi yapılan tüfeklerin 2 binden fazlası komandolarca kullanıldı. Birlikler, yeni silahları, aralarında terörle mücadele operasyonları olmak üzere önemli görevlerde kullanmaya başladı.

MPT-55’DE HİZMETE GİRDİ

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretilen MPT-76 tüfekleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım’ın koruma ekibinin de envanterine girdi. Cumhurbaşkanlığı ekibi ayrıca milli piyade tüfeği üretimi projesinin devamı olarak nitelendirilen MPT-55 tüfeği de koruma ve operasyon silahı olarak kullanmaya başlamıştı. 

FARKLI ÖZELLİKLERE SAHİP

MPT-76, 4,1 kilogram ağırlığında gövde yapısıyla 600 metreye kadar etkili bir menzile sahip. Azami menzili bin 200 metre, 12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahip olan MPT-76, 7,62 çapında mermi kullanıyor. Tüfeğin en dikkati çeken özellikleri arasında dakikada 650 atış hızına sahip olması öne çıkıyor. 

MPT-55, TSK’nın ihtiyacı üzerine muharebe ortamında, gece ve gündüz, her türlü arazi ve hava şartlarında kullanılan, “gaz piston hareketli, döner başlı kilitlemeli sistem” ile çalışan bir tüfek olarak geliştirildi. 

MKEK’in öz kaynaklarıyla Türk mühendis ve işçileri tarafından tasarlanan ve üretilen, tüm sınai ve fikri mülkiyeti kuruma ait tüfek, özellikle meskun mahal çatışmalarında, komando birliklerinde kullanılabilecek etkili yeni nesil piyade tüfeği olarak şekillendirildi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 08:19
  1. Türk Silahlı Kuvvetleri
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu
  • KamilKamil1 sa önce
    Fikri mülkiyet hakkı diue bitiriyosunya işte orası trajikomik. Tasarım yaptığın Bilgisayar devre be işletim sistemi abd. Adamlar uzaktan hardisk optik iğnesinin diske yazaken yaydığı küçük dalgayı yakalayıp hardiske henüz yazma aşamasında iken bile veriyi çalabilşyor. Bunlara gerek bile kalmadan bu silahın projesini satmaya çalışmadılarmı.Hiç kimse sormadı milli bir mesele bu kadar kolay nasıl ele geçiyor. Türkiye daha yavru bile değil. Rus yeraltı laboratuvar larında çalışan bilşm adamları 15 yıl aile görmüyor. Siz kimsiniz. Allah yardım etsin bu millete.
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