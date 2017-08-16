Yerli tüfek BORA-12 Türk Asker'in gücüne güç kattı
Türkiye'nin ilk milli keskin nişancı tüfeği BORA-12, terör operasyonlarında aktif olarak kullanılıyor.16 Ağustos 2017 Çarşamba 14:06
ünyanın birçok ülkesinde keskin nişancı tüfeği olarak kullanılan Kanas’a alternatif olarak milli imkanlarla üretilen BORA-12, tüm testleri başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün özel operasyon birliklerinde
Güvenlik kuvvetleri, BORA-12 ve bir diğer yerli silah MPT-76 ile hedefleri 12’den vurarak etkisiz hale getiriyor.
ULUSLARARASI TALEP GÖRÜYOR
Atış hassasiyetini maksimuma çıkaran serbest salınımlı namlunun bulunduğu tüfekte, kullanıcıya göre ayarlanabilen, amortisörü sayesinde kullanıcı üzerine gelen geri tepme kuvvetini sönümleyebilen fonksiyonel dipçik yer alıyor.
Yabancı ülkelerden büyük talep gören tüfek, şimdiye kadar Azerbaycan, Türkmenistan ve Suudi Arabistan’a ihraç edildi.