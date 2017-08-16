Yerli tüfek BORA-12 Türk Asker'in gücüne güç kattı

ünyanın birçok ülkesinde keskin nişancı tüfeği olarak kullanılan Kanas’a alternatif olarak milli imkanlarla üretilen BORA-12, tüm testleri başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nün özel operasyon birliklerinde

Güvenlik kuvvetleri, BORA-12 ve bir diğer yerli silah MPT-76 ile hedefleri 12’den vurarak etkisiz hale getiriyor.

ULUSLARARASI TALEP GÖRÜYOR

Atış hassasiyetini maksimuma çıkaran serbest salınımlı namlunun bulunduğu tüfekte, kullanıcıya göre ayarlanabilen, amortisörü sayesinde kullanıcı üzerine gelen geri tepme kuvvetini sönümleyebilen fonksiyonel dipçik yer alıyor.

Yabancı ülkelerden büyük talep gören tüfek, şimdiye kadar Azerbaycan, Türkmenistan ve Suudi Arabistan’a ihraç edildi.