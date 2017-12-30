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Yerli projeler tam gaz devam

Silahlı İHA projeleri tam gaz devam ediyor. Akıncı İHA da Bayraktar gibi teröriste göz açtırmayacak. Sistem, Roketsan’ın akıllı füzelerini kullanacak.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:52
Yerli projeler tam gaz devam

Bayraktar Silahlı İHA sayesinde teröristlere büyük darbe vuran Türkiye, yerli İHA projelerine devam ediyor. 4.5 ton yük taşıma kapasitesine sahip olacak olan Akıncı İHA'nın da hayata geçmesiyle yurt içinde ve yurt dışında teröre göz açtırılmayacak.

AĞIRLIĞI 4.5 TON

Türkiye'nin silahlı ve silahsız İHA filosunu güçlendirecek çalışmalar devam ederken, bunların arasında Akıncı İHA projesi dikkat çekiyor. Akıncı İHA Projesi kapsamında 4.5 ton ağırlığında, 1 ton faydalı yük taşıyabilecek bir İHA hayata geçiriliyor. Tamamen yerli imkanlarla üretilecek olan Akıncı, 4.5 ton yük taşıma kapasitesiyle, daha ağır ve daha etkili füzeleri taşıyabilecek. Akıncı da, Roketsan'ın akıllı mühimmatlarıyla tıpkı Bayraktar gibi teröristleri gördüğü anda binlerce fit yükseklikten imha edecek.

KÖTÜ KOMŞU EV SAHİBİ YAPTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜBİTAK ödüllerinin dağıtıldığı programda Türkiye'nin yerli İHA projelerinde geldiği noktaya dikkat çekmişti. ABD'nin yıllardır Türkiye'nin taleplerine kulak tıkadığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD senatosunun bir türlü silahlı İHA satışını onaylamadığını anlatmıştı. "Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı" diyen Erdoğan, Türkiye'nin milli imkanlarla silahlı İHA bile ürettiğini, terörle mücadelede bu SİHA'ların büyük payı olduğunu belirtmişti.



TÜRKİYE'NİN MİLLİ GÜCÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ilk yerli SİHA'sı Bayraktar'a daha önce gönderme yaparak, Türkiye'nin "milli gücü"ne vurgu yapmıştı. Durmaksızın gökyüzünde teröristleri izleyen ve bulduğuanda yerli füzelerle anında imha eden Bayraktar, Türkiye'nin bu konuda adeta yüz akı olmuştu.Savunma Sanayii Müsteşarlığı'nın devam eden sayısız projesi arasında yeni İHA projeleri de bulunuyor. Akıncı'nın da bu alandaki tüm birikimi bünyesinde toplayan proje olacağı değerlendiriliyor.

SABAH

Haber Tarihi: 30 Aralık 2017 Cumartesi 07:52
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