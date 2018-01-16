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Yerli piyade tüfeği için seri üretime hazırlanıyor

Giresun'da ürettiği tabanca ve av tüfeklerini 54 ülkeye ihraç eden firma, yerli piyade tüfeği için seri üretime hazırlanıyor.

16 Ocak 2018 Salı 13:53
Yerli piyade tüfeği için seri üretime hazırlanıyor

NATO'nun belirlediği kriteri 6 kat aşan MC 28 SA tabanca ile polis teşkilatının açtığı 35 bin adetlik ihaleyi kazanan GİRSAN, piyade tüfeği için de kolları sıvadı.

MC4 adını verdikleri piyade tüfeğinin prototipini üreten firma, bu silahın daha üstün özelliklere sahip ikinci jenerasyonu için çalışmalara başladı.

GİRSAN Silah Sanayi Fabrika Müdürü Yusuf Nesil, uzun yıllardır kolluk kuvvetlerinin tabanca ihtiyacını karşılayan bir firma olduklarını söyledi.

Tabanca üretiminin yanı sıra yerli ve milli piyade tüfeği ihtiyacını karşılamak için yaklaşık bir yıldır Ar-Ge çalışmaları yaptıklarını anlatan Nesil, bunun sonucunda ortaya çıkardıkları birinci jenerasyon 5,56 ve 7,62 milimetre MC4 piyade tüfeğinin prototiplerinin tüm testleri başarıyla geçtiğini belirtti.

Nesil, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Emniyet Genel Müdürlüğünün gelişen taktik imkanlarını karşılamak adına yerli ve milli imkanlarla dışa bağımlı olmamayı hedefleyerek çalıştıklarını vurgulayarak, bu hedef doğrultusunda da MC4 piyade tüfeğini ürettiklerini aktardı.

Geldikleri noktanın son derece heyecan verici olduğunu belirten Nesil, "Birinci jenerasyon tüfeklerimizin tüm testleri ve Ar-Ge çalışmaları tamamlanmış durumda. Seri imalat öncesi hazır durumda." dedi.

Nesil, yurt dışından piyade tüfeği için talep aldıklarını kaydederek, şöyle devam etti:

"Ön talep toplama noktasında değerlendiriyoruz, buna göre inşallah bir seri imalat altyapısı oluşturacağız. Biz 54 ülkeye silah ihraç etme mutluluğunu yaşayan bir firmayız. Bir katma değer sağlıyoruz ülkemize. Piyade tüfeğini de aynı şekilde bu 54 ülkedeki bağlantılarımız vasıtasıyla ihraç etmek istiyoruz, tabii öncelik kendi kolluk kuvvetlerimizin."

Firmanın tamamen yerli ve milli imkanlarla üretim yaptığına işaret eden Nesil, "Piyade tüfeğini de 54 ülkeye ihraç etmek ve ülke sayısını artırmak istiyoruz. Tabancada geldiğimiz noktaya yerli piyade tüfeğinde de gelme amacındayız." diye konuştu.

İkinci jenerasyonu için çalışma yapılıyor

Nesil, piyade tüfeğinin ikinci jenerasyonunda "Dünyada bulunan piyade tüfeklerinden ne gibi farklılıklar ortaya koyabiliriz, nasıl daha farklı bir ürünü Türk ve dünya piyasasına sunabiliriz" sorusunun cevabını bulmak için yola çıktıklarını belirterek, "Şu anda Ar-Ge bünyemizde ikinci jenerasyon piyade tüfeği çok daha taktik, teknik üstün özellikte olmasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor. Onlar da neticelendiği vakit inşallah onu da kamuoyu ile paylaşacağız." dedi.

Nesil, Giresun 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde kuracakları yeni fabrika binasında MC4 piyade tüfeğinin seri üretimine yüksek adetlerde hız vereceklerini söyledi.

MPT-76 üretimine katkı vermek istiyorlar

MPT-76 model tüfeğin hem MKE hem de Savunma Sanayi Müsteşarlığının destekleri kapsamında özel firmalar tarafından üretilebilme imkanı olduğunu dile getiren Nesil, GİRSAN olarak milli piyade tüfeğini üretme noktasında istekli, yerli ve milli bir firma olduklarını kaydetti.

Nesil, milli piyade tüfeğini üretmek için gerekli altyapı, taktik ve teknik eksiklikleri tamamlama aşamasında olduklarını belirterek, ilerleyen zamanlarda milli piyade tüfeği üretimini gerçekleştirmek istediklerini vurguladı.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 13:53
  1. Giresun
  2. NATO
  • SivriSivri1 sa önce
    CaniKli memleketine pozitif ayrımcılıkmı yaptı acaba..?
  • hsyn2802hsyn28021 sa önce
    %100 yerli olan sadece tüfek tabanca lakin onu üreten makinalar da yurt dışı menşeii bu ne olacak.
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