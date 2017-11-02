Yerli otomobille ilgili merak edilenler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 7 yıl önce gündeme getirdiği yerli otomobil için artık geri sayıma geçildi. TOBB tarafından oluşturulan ve yerli otomobili üretecek olan yerli ortak girişim grubu, Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Yerli otoda detaylar her ne kadar açıklanacaksa da merak edilen konular da yok değil:

İŞTE YERLİ OTODA MERAK EDİLENLER

* Yerli otomobil iddia edildiği gibi elektrikli mi olacak? Elektrikli olacaksa teknoloji Türkiye’de mi geliştirilecek, yoksa dünya devlerinin yaptığı gibi Çin’de mi şekillenecek?

* Bu proje için öngörülen yatırım miktarı ve üretim adetleri ne olacak? Bunun ne kadarını hükümet karşılayacak veya nasıl bir teşvik verecek?

* Eğer yerli otomobil elektrikli olacaksa, hızlı şarj istasyonları altyapısını ortak girişim grubu mu kuracak yoksa bu konuda batılı ülkeler gibi hükümet mi devreye girecek?

* Türkiye’de yüzde 100 elektrikli otomobillerin ÖTV’si yüzde 3. Hükümet, Sanayi Bakanı’nın söylediği gibi sadece ÖTV desteği mi verecek yoksa başka vergi destekleri olacak mı?

* Hükümet üretilecek yerli otomobil konusunda ortak girişim grubuna alım garantisi verecek mi? Yani kamuda bu araç mı tercih edilecek?

* Dünya devleri elektrikli otomobil konusunda hızlı yol alırken, menziller 500 kilometrenin üstüne çıkıyor. Yerli otomobilde hedeflenen menzil ne olacak?

* 40 milyon Euro’luk Saab platformu ve TÜBİTAK’ın çalışmaları ne olacak? Bunlar ortak girişim grubuna mı verilecek yoksa farklı bir çalışma devam mı edecek?

Hürriyet