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Bakan Özlü: Hedefimiz yerli otomobilin 2019 yılında yollarda olması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, "Türkiye'nin altyapısı sadece markası yok. Hedefimiz yerli otomobilin 2019 yılında yollarda olması" dedi.

09 Temmuz 2017 Pazar 10:49
Bakan Özlü: Hedefimiz yerli otomobilin 2019 yılında yollarda olması

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü CNN Türk'dte katıldığı canlı yayında yerli otomobli ve yerli uçak projeleriyle ilgili konuştu.

Bakan "Türkiye'nin altyapısı sadece markası yok. Hedefimiz yerli otomobilin 2019 yılında yollarda olması" dedi.Yerli uçak için de çalışma yapıldığını onun için de hedefin 2023 olduğunu dile getirdi.

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2017 Pazar 10:49
  1. yerli otomobil
  2. Bilim
  3. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü
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