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Yerli otomobille ilgili flaş açıklama: 5 bin tane alırız

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, ilk üretilecek yerli otomobillerin 5 bin adedine talip olduklarını açıkladı

03 Kasım 2017 Cuma 12:42
Yerli otomobille ilgili flaş açıklama: 5 bin tane alırız

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Hasan Ali Cesur, ilk üretilecek yerli otomobillerin 5 bin adedine talip olduklarını bildirdi.

Cesur, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Türkiye'nin yerli otomobili üretimini gerçekleştirecek babayiğitleri açıklamasının ardından yaptığı yazılı açıklamada, üreten ve ürettiğini pazarlayabilen bir Türkiye olmasını istediklerini kaydetti.

İlk üretilecek yerli otomobillerin 5 bin adedine talip olduklarını belirten Cesur, şu değerlendirmelerde bulundu:

Biz 5 bin dedik ama üyelerimizden gelecek talepler doğrultusunda bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Bu süreci büyük bir dikkat ve heyecanla takip ediyoruz. 2021 yılının bir milat olacaktır ve bu anlamlı güne üyelerimizle birlikte en çok katkısı olan kurumlardan biri de biz olmak istiyoruz. Ne mutlu ki bugünleri de görebildik.

ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur 

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 12:42
  1. ASKON Genel Başkanı Hasan Ali Cesur
  2. Anadolu Aslanları İşadamları Derneği
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