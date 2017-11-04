Yerli otomobilin kalbi hazır

Yerli otomobili üretecek babayiğitler önceki gün ilan eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Manisa programında anlamlı bir açılışa imza attı. Erdoğan yerli otomobili üretecek 5’li konsorsiyum içinde yer alan Zorlu Holding’in iki yeni fabrikasını dün hizmete açtı. Açılan fabrikalardan birinde elektrikli otomobillerin kalbi olarak nitelenen bataryaların ana maddesi ‘meta nikel’ üretilecek. Manisa Gördes’te hayata geçen fabrika 360 milyon dolara mal oldu. Vestel City’de hayata geçirilen ve 120 milyon Euro’ya kurulan diğer tesiste ise Venüs marka akıllı telefon ve tablet üretilecek.

6 MİLYON ADET ÜRETİM

Fabrakada 6 milyon akıllı telefon ve tablet üretileceğini dile getiren Erdoğan “Dün (önceki gün) yerli otomobilin müjdesini vermiştik. Şimdi burada yine, 600 milyon dolarlık bir yatırımın açılışını yapıyoruz. Bu da gerek grup için gerekse ülkemiz için önemli bir adım. Bu fabrikanın yeni ufukların açılmasına vesile olmasına inanıyorum” dedi.

AŞILMAYACAK DAĞ YOK

Erdoğan “Kendi otomobilimizle birlikte kaçırdığımız dünyadaki sıçrama dönemlerinden sonuncusunu yakalama imkanı elde edeceğiz. Yerli otomobil girişiminin bu şekilde sonuçlanacağına ben yürekten inanıyorum. Azmettikten sonra aşılmayacak dağ yoktur. Azmettiler inandılar ve buraya geldiler. Görüldüğü gibi Türkiye, tarihinin en büyük üçüncü dönüşümünü başarıyla tamamlamıştır. Şimdi 2023 hedeflerimizin ışığında ülkemizi dördüncü bir hamle dönemine hazırlıyoruz. Tıpkı küresel düzeydeki ‘endüstri 4.0’ atılımı gibi Türkiye de ‘kalkınma 4.0’ını başlatmıştır” dedi.