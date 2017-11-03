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Yerli otomobilin ikinci taliplisi de belli oldu

Yerli otomobile ilk talip olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından Fatih Altaylı da 'İkinci sipariş de benden olsun'' diyerek yerli otomobili almaya talip oldu.

03 Kasım 2017 Cuma 15:06
Yerli otomobilin ikinci taliplisi de belli oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünkü Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı’nda yerli otomobilin üretiminde yer alacak beş firmayı açıklamıştı. Erdoğan konuşmasında ''Artık zaman kaybına tahammülümüz bulunmuyor. Bize onlara gereken her yerde omuz vermek düşer. Piyasaya süreceğiniz ilk otomobilin bedelini ödemek şartıyla taliplisi de benim'' demişti.

Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altay’lı bugünkü yazısında ''Üretimden ilk çıkacak otomobil sahibini bulmuş. İkinci sipariş de benden olsun. Nasıl bir otomobil olursa olsun, yerli markamızdan bir adet almaya talibim'' diyerek yerli otomobilden alacak ikinci talipli olduğunu açıkladı.

Yerli otomobil projesinin bir otomobil yapmanın ötesinde bir marka oluşturmak olduğunu vurgulayan Altaylı, yerli otomobilde olması gereken özellikleri ise şöyle sıraladı;

''Elektrikli olmalı. Otonoma geçişe hazır, hatta belki büyük oranda otonom sistemlerle donatılmış olmalı.

Türkiye elektrik motoruna ve pil teknolojisine yatırım yapmalı, Ar-Ge yapmalı.

Otonom aracın yazılımlarını yapacak ekipler, laboratuvarlar, genç mühendisler yetiştirilmeli.

Ürün geliştirip lisans ve patentler alacak küçük araştırma grupları kurulmalı.

Aksi takdirde çağın gerisinden gelen bir otomobilimiz olur.

En rekabetçi sektörde nal toplamak zorunda kalırız.''

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 15:06
  1. Türkiye'nin Otomobili Ortak Girişim Grubu Tanıtım Toplantısı
  2. yerli otomobil
  3. Fatih Altaylı
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