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Yerli otomobilin içine talip çıktı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, "Bursa tekstil sektörü olarak, yerli otomobilin tekstil işlerine talibiz." dedi.

12 Ocak 2018 Cuma 15:31
Yerli otomobilin içine talip çıktı

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, otomotivin içinde çok ciddi anlamda tekstil ürünleri bulunduğunu ifade ederek, "Bursa tekstil sektörü olarak, yerli otomobilin tekstil işlerine talibiz." dedi.

BTSO Başkanı Burkay, yerli otomobili üretecek 5’li konsorsiyumun içinde Kıraça Holding ve Zorlu Holding'in de bulunduğunu, söz konusu firmaların Bursa’da çok ciddi yatırımları ve Bursa’nın da üretim yeri için önemli bir avantaja sahip olduğunu söyledi.

Yerli otomobilin Bursa’da üretilmesi konusunda gerekli planlar ve başvuruların ilgili yerlere iletildiğini belirten Burkay, "Eğer gerçekten milli bir otomobil yapılacaksa bunun merkezi Bursa olmalı. Çünkü Türkiye’de üretilen her iki otomobilden biri Bursa’da üretiliyor. Otomotiv sektörünün 28 milyar doların üzerinde bir ihracatı söz konusu ve bu da Uludağ İhracatçılar Birliği'nden geçiyor." şeklinde konuştu.

İbrahim Burkay, Bursa merkezli bir yapılanmanın bu projenin başarıya ulaşmasında çok önemli bir itici güç olacağını vurgulayarak, hem yatırım alanlarıyla ilgili hem de tedarik zinciri, alt yükleniciler bakımından Bursa'daki şirketlerin buna çok hazır olduğuyla ilgili raporları sunduklarını söyledi.

Bursalı tekstilcilerin yerli otomobilin tekstil işlerini yapmaya hazır olduğunu belirten Burkay, "Tekstil sektörü olarak, yerli otomobilin tüm tekstil işlerini Bursa olarak yapmaya hazırız. Şu anda otomotivin içinde çok ciddi anlamda tekstil ürünleri var. Bursa tekstil sektörü olarak, bunların tamamında, yerli otomobilin tekstil işlerine talibiz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 15:31
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