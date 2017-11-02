Yerli otomobili yapacak firmalar açıklandı

"Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü İmza Töreni" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor. Törende yerli otomobili üretecek olan şirketler Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding olarak açıklandı.



Düzenlenen toplantıda yerli otomobilin tanıtımı için şu ifadeler yer aldı:



"Türkiye'nin markası, Türkiye'nin tasarımı, Türkiye'nin teknolojisi, hür olmak, hür yaşamak. Dışa bağımlılığı, fosil yakıtlara ihtiyacı azaltmak... Ekonomik anlamda da tam bağımsızlığı sağlamak. Türkiye'nin kaynaklarıyla üretilmiş yüksek katma değerli ihracat gerçekleştirmek... Yüz binlere iş, milyonlara aş olmak... Sürdürülebilir, yenilenebilir çevreci çözüm, elektronikli motor ve batarya teknolojisi, küresel ölçekte de ticari başarı..."



Toplantıda konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:



* Bugün ülkemizi için önemli bir proje için bir araya geldik. Ülkemizin gücünü en iyi değerlendirerek proje için ilk adımı atıyoruz. Yok mu bir Babayiğit çağrısına yanıt veren 5 şirkete de teşekkürlerimizi iletiyoruz. 5'li bir konsorsiyum projeyi gerçekleştirmek için imzaları atacaklar.



* Önemli projenin iş dünyamıza da yeni bir heyecan getireceğinden şüphem yok. Başarılarımıza yeni bir başarı ilave edecektir.