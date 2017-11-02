Yerli otomobili yapacak firmalar açıklandı
Yerli otomobili yapacak firmalar Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding oldu.02 Kasım 2017 Perşembe 14:00
"Türkiye'nin Otomobili Projesi Ortak Girişim Grubu İşbirliği Protokolü İmza Töreni" Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor. Törende yerli otomobili üretecek olan şirketler Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding olarak açıklandı.
Düzenlenen toplantıda yerli otomobilin tanıtımı için şu ifadeler yer aldı:
"Türkiye'nin markası, Türkiye'nin tasarımı, Türkiye'nin teknolojisi, hür olmak, hür yaşamak. Dışa bağımlılığı, fosil yakıtlara ihtiyacı azaltmak... Ekonomik anlamda da tam bağımsızlığı sağlamak. Türkiye'nin kaynaklarıyla üretilmiş yüksek katma değerli ihracat gerçekleştirmek... Yüz binlere iş, milyonlara aş olmak... Sürdürülebilir, yenilenebilir çevreci çözüm, elektronikli motor ve batarya teknolojisi, küresel ölçekte de ticari başarı..."
Toplantıda konuşan Başbakan Binali Yıldırım'ın açıklamalarından satır başları şöyle:
* Bugün ülkemizi için önemli bir proje için bir araya geldik. Ülkemizin gücünü en iyi değerlendirerek proje için ilk adımı atıyoruz. Yok mu bir Babayiğit çağrısına yanıt veren 5 şirkete de teşekkürlerimizi iletiyoruz. 5'li bir konsorsiyum projeyi gerçekleştirmek için imzaları atacaklar.
* Önemli projenin iş dünyamıza da yeni bir heyecan getireceğinden şüphem yok. Başarılarımıza yeni bir başarı ilave edecektir.
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Remzi30 dk önce Zaten Konyaya yapılacak büyük ihtimalle orazi en uygun sanayi Bozkurt36 dk önce Ééeee nerede bu ulkenin koçlari .... iş milli olunca koçlar ... Milli irade40 dk önce Tümosan vardı motor üreten devimiz, o nerede acaba? merttt1241 dk önce eskiden bence bmc diye reklam vardı. bundan sonra bence yerli otomobil slogan olurhayırlı olur inşallah Metin42 dk önce Bu isimle yorum yazan bulunamamıştır. Lütfen tekrar yazarsanız değerlendirilecektir... Teşekkür ederiz... Ahmet Gürbüz43 dk önce Konya'ya fabrikanın yapılması en uygunu olacaktır. Zaten yedek parça üretiminin %60'tan fazlasını bu şehir üretiyor. E dolayısıyla üretimi de burası hak ediyor. RİZELİ43 dk önce işi ehilerine vermiş reisallah hayırlı bereketli yolu açıkolsun yapılmasına mani olacakların allah yaptıklarını bu arabanın yapılmasına hizmetetirsin amin safayn44 dk önce Şimdiye kadar 2.el piyasası bile iluşacaktı. Ah bu çağdaş orman çocuğu geziciler ah. Yardım et Allah'ım hayırlısı ile şu işi bitirelim inşallah. adnan50 dk önce Pkkchp lilere satışı yasaklanmalı... yurdum insanı1 sa önce Bana göre kamyonet dahil en az farklı fiyatlarda farklı segmenlerde 3 marka modelde çıkarılması isabet olur. Tabi BM veya ABD amborgo olmazsa en fazla satabilecegimiz ülkelere veyahut ilk chp ikdidarında kapatılmaz veya karyola traktör fabrikasına dönüştürülmeyecekse iyi bir gelişme.